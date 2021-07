Open tuindag op zaterdag 17 juli in de Alblasserwaard

REGIO • Op zaterdag 17 juli is iedereen van harte welkom om van 10.00 tot 17.00 uur zeven prachtige tuinen in de Alblasserwaard te bezoeken.

De volgende tuinen doen mee:

• Boezem 3 Streefkerk: Jaren 30 keukentje in statig dijkhuis.

• Boezem 2 Streefkerk; Boerderijtuin met uitzicht op weilanden en molens en broedende kerkuilen in de schuur.

• Dorpsstraat 28 Streefkerk; Buitendijks aan de Lek Veel kleurrijke borders, Oosters gedeelte, grassenperk.

• Tiendweg Streefkerk, Natuurgebied de “Kooi”; Tussen de Veerweg en de Halfweg auto’s parkeren in de berm van de Halfweg

• Sluis 57 Groot-Ammers; Ook kunst te zien en te koop.

• Liesveld 11 Giessenburg; Wandeltuin met grote vijver.

• Voordijk 37 Schelluinen; Kleurrijke borders, natuurlijke vijver, prairie tuin, kassen.