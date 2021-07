Casino Holland: nog heel even en je speelt legaal

Zoek jij via de zoekbalk van je zoekmachine naar een legaal Casino Holland , dan vind je die niet. Nog niet. Want in het najaar zullen de eerste gelicentieerde Nederlandse online casino’s hun opwachting maken.

Welke casino’s dat zijn, dat weet voorlopig alleen de Kansspelautoriteit. Deze organisatie toetst op dit moment de aanvragen. Zeker is dat alleen die casino’s die voldoen aan strenge eisen in aanmerking komen voor een licentie.

Je krijgt te maken met echte dealers en echte croupiers

Het legaliseren van de online casino’s past prima in de nieuwe gokwet, waarover in ons land liefst tien jaar lang gesproken werd. De online casino’s verdienen een nieuwe gokwet. Met de jaren hebben de casino’s een sterke ontwikkeling doorgemaakt namelijk. Optisch zien de online casino’s er prachtig uit en vanuit de luie stoel voel je de echte en zo typische casino sfeer. Bovendien krijg je te maken met echte dealers en croupiers, met wie je via de webcam zelfs kunt communiceren. Je hoeft tegenwoordig je huis dus niet uit om toch te kunnen genieten van een avondje casino.

Bezoek eerst een vergelijkingssite op internet

Omdat er zoveel aanbod is, is het altijd verstandig om eerst online een van de vele vergelijkingssites te bezoeken. Zo hoef jij het wiel niet opnieuw uit te vinden en verlies je bovendien geen kostbare speeltijd. Online vind je prima beoordelingen van de online casino’s. Voorts vind je er een overzicht van de beste apps die in dit kader beschikbaar zijn. Zeker als je van plan bent om met de smartphone te spelen is dat ook zeer relevant. Ook niet onbelangrijk is bij welke van de online casino’s je de beste bonussen krijgt. Voor je dus daadwerkelijk gaat spelen is het verstandig je eerst eens te verdiepen in het aanbod.

Zeer professioneel, maar nog niet legaal

De klassieke casino spellen blijken in de praktijk nog steeds erg populair overigens, zoals het aanbod aan spellen toch al groot is. Je kunt prima uit de voeten met alleen de leukste gokkasten, speelt er bordspellen, speelt bingo of bezoekt het live casino. Hoewel de meeste online casino’s van Nederlandse komaf zeer professioneel te werk gaan, is er tot op dit moment nog geen Nederlands online casino legaal. Dat gaat echter veranderen.

De nieuwe gokwet

In het kader van de nieuwe gokwet, waarover al in 2011 gesproken werd, komen er dit najaar online Nederlandse casino’s met een licentie beschikbaar. De Kansspelautoriteit bepaalt op dit moment welke casino’s dit gaan worden. Zeker is dat de casino’s die legaal willen worden aan strenge eisen moeten voldoen. Een speerpunt van de nieuwe gokwet is dat het gokgedrag van de gebruikers in de gaten gehouden moet worden teneinde gokverslavingen te voorkomen.

Wees streng voor jezelf

Hoe dan ook, het is wel prettig dat je straks kunt spelen in legale Nederlandse online casino’s. Dat voelt wel zo prettig. Tenslotte; speel altijd verantwoord en spreek streng met jezelf af wat je wilt spenderen in het online casino. En houd je vervolgens ook écht aan die afspraak.