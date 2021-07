Molenlanden krijgt in oktober een kinderburgemeester

• Ook de mening van kinderen mag meetellen in de Molenlandse politiek. Foto uit maart 2021, Opschoondag in Giessenburg

MOLENLANDEN • Een burgemeester uit groep 7, dat is jong. Toch gaat Molenlanden er een aanstellen in oktober. De werving begint in september.

De gemeente gaat scholen inlichten, zodat zij aandacht aan de werving kunnen besteden als ze dat willen. Eerder zijn scholen gepolst en betrokken bij de voorbereidingen van een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Scholen reageerden positief op het plan. De eerste kinderburgemeester wordt voor ruim een jaar aangesteld.

Motie uit 2019

Het voorstel voor een kinderburgemeester komt voort uit de motie Jeugd en Politiek uit februari 2019, van SGP en CDA. Het doel is om kinderen en jongeren meer te betrekken bij de gemeente en de politiek. Het onderwerp is dinsdagavond 6 april tijdens een commissievergadering besproken.

Trapveldjes

Dagmar van den Herik (CDA) is blij dat het er nu eindelijk van komt. “Als je jongeren vraagt hoe ze over politiek denken, komen de woorden saai en langdradig naar voren. Maar ze hebben wel ideeën voor trapveldjes of skatebanen. Ze willen dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze verantwoordelijkheid krijgen.”

Méér kinderburgemeesters?

Van den Herik wilde van het college weten: “Hoe gaan jullie ermee om als er zich heel veel kinderen aanmelden? Kan er gekeken worden naar kinderburgemeesters op meerdere scholen, met een minder officiële rol?” Ook Wilma de Moel (Doe Mee) wil er meer dan één: “Zouden we niet meer kinderburgemeesters kunnen benoemen? Een in elk dorp en in die ene stad? Dan gaat het veel meer leven. En waarom niet een kind van 13 of 14, waarom een kind uit groep 7?”

Eén gemeente, dus...

Burgemeester Theo Segers beschermde zijn ambt. “Straks hebben we twintig burgemeesters in Molenlanden, dat is een soort devaluatie van het ambt. We hebben één gemeente dus ook één burgemeester. Wat wel belangrijk is, is dat je de verbinding maakt.”

Tegen Van den Herik zei Segers: “Er komt een selectiecommissie. Als het zo’n gewild ambt is, wordt er een selectie gemaakt. Dan kijken we naar belastbaarheid, representatievaardigheid en hoe kan de kinderburgemeester leeftijdgenoten betrekken? Al doende gaan we leren. We kijken wat we kunnen doen om kinderen niet teleur te stellen en hen bij de politiek te betrekken. Ik wil zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor politiek.”

Jongerenraad

Over het benoemen van een ouder kind zei Segers: “We hebben maar één school voor voortgezet onderwijs in ons gebied. Maar wellicht mondt het uit in een jongerenraad. We willen dat ze gaan ophalen wat er leeft. Misschien groeit het uit tot een schoolparlement.”

Verkiezingsprogramma

Wietse Blok (SGP) herinnerde eraan dat het college in februari 2019 ‘eerst wat terughoudend was’. “Maar eindelijk ligt er nu een voorstel. Het stond niet voor niets in ons verkiezingsprogramma.” Pieter van Bruggen (ChristenUnie) “Het is belangrijk dat kinderen en jongeren meer betrokken raken bij gemeentebestuur en politiek.”

Risico

Philomeen Breddels (VVD) wees op het risico van overbelasting. “Als risico wordt in het collegevoorstel genoemd dat het teveel kan vragen van een kind. We vonden niet hoeveel uren per week of maand een kind ermee bezig zal zijn. In het voorstel gaat het ook over een kinderraad. Met de kinderburgemeester gaat gekeken worden naar de wenselijkheid daarvan. Is de portefeuillehouder van plan niet alleen de mening van de kinderburgemeester te vragen maar ook van bijvoorbeeld basisschoolleerlingen?”

Segers: “We gaan het breder trekken. Kinderen betrekken kan ook bij een schoolraad. Het zou jammer zijn als de meeste scholen gepasseerd worden.”