Rondleiding door tuin in Lexmond met historische kruiden en eetbare bloemen

LEXMOND • Op zondag 18 juli van 11:00 tot 12:00 uur geeft Gerti de Koeijer van Beleef de Geschiedenis een rondleiding voor volwassenen door haar tuin in Lexmond met historische kruiden en eetbare bloemen.

Vorig jaar is De Koeijer gestart met de aanleg van de tuin, deze is dan ook nog niet helemaal af. Toch staan er al zo’n vijftig verschillende kruiden en bloemen in. Sommige nog als zaailing anderen al volop in bloei. In de toekomst zal de tuin verder uitgebreid worden.

Beleef de Geschiedenis wil het mogelijk maken dat men kan proeven, ruiken, voelen, kijken en luisteren om zo geschiedenis tot leven te brengen. De tuin met historische kruiden en eetbare bloemen is hier een onderdeel van. Deelnemers kunnen ruiken, voelen, kijken en proeven en luisteren naar de historische achtergrond van de verschillende gewassen.

Zo staat er boekweit, nu bekend als een pseudograan; de zaden, het meel en alle andere afgeleide producten van boekweit bevatten geen gluten. Uit stuifmeel onderzoek is gebleken dat dit al voor het begin van de jaartelling in Nederland voorkwam.

De tuin is te vinden op Lakerveld 142 te Lexmond en is alleen toegankelijk op open dagen of tijdens rondleidingen. Aanmelden is verplicht in verband met de maximale groepsgrootte en kan door te bellen of te appen naar 06-18333867. Kosten bedragen 5 euro, inclusief koffie of thee en huisgemaakt gebak.