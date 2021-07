Stichting Welzijn Molenlanden gaat dorpen en stad in met pop-up terras

MOLENLANDEN • Met een pop-up terras gaat Stichting Welzijn Molenlanden de komende tijd de dorpen en stad van Molenlanden in.

Dinsdagmiddag werd de laagdrempelige inloopvoorziening, een initiatief van Welzijn Molenlanden, Jong Molenlanden en de gemeente, in Hoornaar in gebruik genomen. Wethouder Lizanne Lanser knipte als officiële handeling een lint door. Vanaf september is het pop-up terras in Molenlanden te vinden.

De drempel voor inwoners verlagen, dat is het doel. “Bijvoorbeeld voor het vragen om hulp of voor het inwinnen van informatie over specifieke onderwerpen”, licht Claudia Straathof, welzijnsmedewerker bij Stichting Welzijn Molenlanden toe.

Wijkagenten

Inwoners kunnen binnenlopen met vragen over onder andere welzijn, vrijwilligerswerk en mantelzorg. “Daarnaast schuiven regelmatig gasten aan om inwoners te ontmoeten, zoals wethouders, wijkagenten, beleidsmedewerkers en verbinders. We gaan met het pop-up terras lang bijna iedere kern, zodat inwoners dichtbij huis terechtkunnen met hun vragen.”

Naast een welzijnswerker is er ook steeds een jongerenwerker van Jong Molenlanden aanwezig op het terras. Claudia Straathof: “Door hen actief op te zoeken, hopen we ontmoeting te stimuleren en te helpen waar dat nodig is.”