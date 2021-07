Bouw zorgappartementen De Groene Wei in Giessenburg gestart

GIESSENBURG • De bouw van De Groene Wei in Giessenburg is begonnen; de eerste funderingspalen zitten erin.

KleurrijkWonen wordt eigenaar van het pand. Begin juni werden de overeenkomsten met de zorginstellingen Syndion en De Lange Wei getekend. Ook de bouwovereenkomst met de ontwikkelende aannemer BM van Houwelingen is rond. Het plan, dat een gedegen aanloop ter voorbereiding nodig had, bestaat uit 36 appartementen: 24 appartementen voor De Lange Wei en 12 voor Syndion.

Wonen wordt er gecombineerd met een divers zorgaanbod vanuit de beide zorgpartijen. Uniek in dit moderne en mooie woon-zorgcomplex is de beschikbare 24-uurszorg.

Op de begane grond komt een centrale ontmoetingsruimte en De Lange Wei realiseert er een dagbestedingsruimte. Zo komen bewoners, familie, vrienden en buurtgenoten in contact en kunnen ze deelnemen aan activiteiten.

De bouw neemt iets meer dan een jaar in beslag, dus de oplevering wordt verwacht in de zomer van 2022. Dan is de westelijke uitbreiding van Giessenburg samen met de 16 particuliere woningen afgerond.