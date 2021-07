Burgemeester Molenlanden en zijn vrouw gaan weer wandelen

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers en zijn vrouw Anneke gaan net als vorige zomer weer op pad door de gemeente Molenlanden. Verschil met vorig jaar is dat ze deze keer ook de fiets pakken.

In de zomer van 2020 maakte het burgemeestersechtpaar al wandelend kennis met hun nieuwe gemeente. Tijdens de hittegolf legden ze in vijftien dagen ongeveer 170 kilometer af en spraken per dag soms zo’n tweehonderd mensen.

Vijftig adressen

Ondanks het volle programma van vorig jaar hebben ze toen nog niet alle adressen bezocht van particulieren, bedrijven en organisaties die zich voor een kennismaking hadden aangemeld. “Er waren nog vijftig adressen over”, aldus Segers. “Die willen we dit jaar bezoeken. Het wordt een fiets-wandeltocht, onder de naam ‘Tour de Molenlanden’.”

Rennersclub

Segers en zijn vrouw gaan elf dagen op pad, verdeeld over vier etappes: 16 en 17 juli, 19 tot en met 24 juli, 30 en 31 juli en 6 en 7 augustus. Op het eerste stuk, vanaf hun huis aan de Slingelandseweg in Giessenburg, wordt het echtpaar op 16 juli vergezeld door een groep fietsers van rennersclub Jan van Arckel. Tot aan Hoogblokland zal de groep het echtpaar vergezellen.

Ontbijten

In het programma is ruimte gelaten voor spontane ontmoetingen onderweg. Afspraken zijn gemaakt met onder andere kunstenaars, mantelzorgers, musea, een uitgeverij en een drukkerij en ook een speeltuinvereniging. “Er is ook een jongen van negen jaar uit Nieuw-Lekkerland die me graag wil spreken”, aldus Segers. “Hem ontmoeten we op vrijdag 6 augustus. We gaan vaak ontbijten bij mensen, ook lunchen en avondeten. Slapen doen we dit jaar in ons eigen bed.”

Gevoel

Terugblikkend op vorig jaar zegt hij: “Het is mijn gemeente geworden. Ik heb gevoel gekregen bij het gebied. Als het tijdens vergaderingen bijvoorbeeld over bouwplannen gaat, weet ik meteen waar het is. Omdat ik niet alles kan onthouden, maar ik veel foto’s en aantekeningen.”

Dorpen

Segers en zijn vrouw zullen de volgende dorpen aandoen: Hoogblokland, Arkel, Hoornaar, Noordeloos, Goudriaan, Groot-Ammers, Streefkerk (16, 17, 19 juli), Schelluinen, Giessenburg, Wijngaarden, Nieuw-Lekkerland, Oud-Alblas, Streefkerk, Ottoland, Nieuwpoort, Arkel (21-24 juli), Hoornaar, Giessenburg, Bleskensgraaf, Groot-Ammers (30, 31 juli) en Nieuw-Lekkerland, Giessenburg, Molenaarsgraaf (6, 7 augustus).

Verslag

De burgemeester doet verslag van zijn ervaringen via social media (Instagram: tcsegers, Facebook: Theo Segers en Twitter: /tcsegers). Ook is informatie te vinden op: www.molenlanden.nl/burgemeesteroppad