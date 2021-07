Lekker aanmodderen op het Hazendonkje tijdens Modderdag

MOLENAARSGRAAF • Dit jaar werd Modderdag op kinderdagverblijf het Hazendonkje in Molenaarsgraaf wederom in een ander jasje gestoken.

Vanwege de coronamaatregelen op het kinderdagverblijf was het helaas niet mogelijk de traditionele Modderdag samen met alle kinderen, ouders en opa’s en oma’s te beleven. Er was nu een modderweek waarin alle kinderen mochten ontdekken wat modder is en hoe je hier mee kunt spelen.

De hele week zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Kinderen mochten modderverven, heerlijk in een modderbad stappen, moddertaartjes bakken, varkentjes in de modder vla eten en lekker met je blote voeten in de modder op het gras. De waterbaan was omgetoverd tot modderbaan.