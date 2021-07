Deze zomer Gele Glimlachtoer van Doe Mee Molenlanden

MOLENLANDEN • Het team van Doe Mee! bezoekt deze weken de markten in Molenlanden. Nieuwpoort, Streefkerk, Goudriaan en Nieuw-Lekkerland zijn al aan de beurt geweest.

De fractie van Doe Mee en het team erom heen willen tijdens de Gele Glimlachtoer graag bijpraten en input krijgen voor het verkiezingsplan voor 2022, dat in het najaar geschreven zal worden.

“Wensen, ideeën en zorgen, als je ze met ons deelt dan kunnen we er iets mee. Of niet, maar dat vertellen we dan ook eerlijk”, aldus Wilma de Moel van Doe Mee.

De volgende weekmarkten zullen binnenkort worden bezocht:

• Giessenburg (parkeerplaats Albert Heijn), zaterdagmorgen 10 juli

• Noordeloos (parkeerplaats Nederlands Hervormde Kerk), dinsdagmorgen 13 juli

• Groot-Ammers (Fortuynplein), woensdagmiddag 21 juli

Mensen die iets te melden hebben, kunnen ook een bericht sturen naar: info@doemeemolenlanden.nl.