Vrijwilliger in Vijfheerenlanden: ‘Mensen worden blij als ik kom. Dus ik ook’

VIJFHEERENLANDEN • ‘Mensen maken Nederland’, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021.

De gemeente Vijfheerenlanden, SamenDoen en Vianenvoorelkaar slaan tijdens het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet de handen ineen met de actie ‘Mensen maken Vijfheerenlanden!’. De gemeente wordt gemaakt door iedereen die er woont. Door al die mensen voor wie andere mensen helpen de normaalste zaak van de wereld is en die graag vrijwilligerswerk doen.

Nellie van der Zijden meldde zich tien jaar geleden aan bij SamenDoen. “Toen de kinderen wat ouder werden, kreeg ik wat tijd voor nuttige dingen. Ik wilde niet thuis op de bank gaan zitten. Ik wilde af en toe iets doen. Mijn passie ligt bij klussen en als je thuis klaar bent en de familie heeft je niet meer nodig, kan je natuurlijk ook iets voor een ander betekenen. Ik ben niet zo van de structurele verplichtingen. Met klusjes voor mensen is het mooi afgebakend. Dan ga ik er twee of drie keer naar toe en is het af. Dat vind ik heel prettig.”

Meestal zijn het mensen die het zelf niet kunnen of er niet meer in staat toe zijn. “Dit jaar heb ik nog een gang bij een meneer opgeknapt. Hij had zelf al netjes geschuurd. Ik heb toen verf voor hem gekocht en alles netjes geschilderd. Ook heb ik bij een mevrouw de muren gesausd. Zij woonde er nog niet zo lang en zat nog met de kleuren van de vorige bewoner. De muren waren ook niet echt mooi, met allemaal strepen. Dan knap je dat op. Waar ik kom is nood en mensen worden blij als ik kom: dus ik ook!”

Naastenliefde

Het vrijwilligerswerk zoals zij dat nu doet, is haar niet met de paplepel ingegoten. “Daar was weinig tijd voor. Mijn ouders hadden een boerderij en dat was gewoon hard werken. Daar sprong het hele gezin ook bij. En ook buren hielpen elkaar. Wat doen voor een ander was dus wel heel gewoon. Dat heeft ook iets met het geloof te maken. Iets voor een ander doen uit naastenliefde. Iets betekenen met dingen die je graag doet.”

Nellie komt niet alleen een klusje doen: “Ik verwacht dat de klant een beetje meehelpt. Ik ga geen dingen doen die ze zelf kunnen. En ik wil de mensen ook wat leren, zodat ze het de volgende keer zoveel mogelijk zelf kunnen. Soms lukt dat, soms niet. Sommigen kunnen best wat, maar overzien het werk gewoon niet, weten niet waar ze moeten beginnen.”

Contact maken

Het contact met mensen is ook een belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk. “Je komt bij mensen thuis waar je anders nooit zou komen. Zo kom je ook met andere culturen in aanraking en hoort interessante verhalen.”

Soms wordt ze ook gevraagd voor andersoortige klusjes. “Ik heb een keer een meneer naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek. Toen dat klaar was, lag hij nog in een soort half roesje en zat ik bij zijn bed, terwijl ik hem helemaal niet kende”, vertelt Nellie lachend. “Het prettige is dat SamenDoen de zaken regelt en de controle heeft op waar ik ingezet word en er geen misbruik wordt gebruikt. En als ik die indruk wel heb, kan ik dat doorgeven.”

Meehelpen

De gemeente Vijfheerenlanden wordt gemaakt door iedereen die er woont. Door al die mensen voor wie andere mensen helpen de normaalste zaak van de wereld is en die graag vrijwilligerswerk doen. Het geeft veel voldoening en brengt ons in contact met mensen die we anders nooit hadden ontmoet.

‘Mensen maken Nederland’, is het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021. Meewerken aan een samenleving die geen sololeving is? Wil je je inzetten of kun je zelf iemand gebruiken? Neem dan contact op. Dat kan via SamenDoen: Lenneke Manschot, 06-17972541 of mail naar info@samendoen.expert. Contact opnemen kan ook met Vianenvoorelkaar: Mariska Eiflaar, 06-45936758 of mail naar: info@vianenvoorelkaar.nl.