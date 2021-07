Corné Egas lijsttrekker voor de SGP in Molenlanden

MOLENLANDEN • Corné Egas (60 jaar) uit Bleskensgraaf is tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 lijsttrekker voor SGP in Molenlanden.

In het dagelijks leven is Corné Egas bestuurder van Karakter, de Vereniging voor Scholen met de Bijbel Alblasserwaard. Daarnaast is hij directeur van de School met de Bijbel in Bleskensgraaf. Sinds 2002 is Egas raadslid, met een onderbreking van een jaar. In de huidige gemeenteraad is Egas fractievoorzitter van de SGP.

Corné Egas: “Ik ben dankbaar dat ik de lijstrekker mag zijn voor de SGP. De afgelopen jaren heb ik me samen met de fractie ingezet om het principiële geluid van de SGP te laten horen. Ondanks dat we de in de oppositie zitten, hebben we toch veel voor elkaar gekregen. Ik zie er naar uit om met Gods hulp de komende tijd het unieke verhaal van de SGP naar voren te brengen.”

Bart Verhoeve (voorzitter SGP-Molenlanden): “Het bestuur is blij dat Corné Egas zich beschikbaar heeft gesteld voor het lijsttrekkerschap. Hij bezit veel politieke en bestuurlijke ervaring. Daarnaast heeft hij zijn sporen in de lokale politiek verdiend. We hebben er vertrouwen in dat Egas samen met de andere kandidaten in staat is om de belangen van Molenlanden namens de SGP op een goede manier te vertegenwoordigen”

Over de verdere invulling met de kandidatenlijst wordt binnenkort door het bestuur en de leden een besluit genomen.