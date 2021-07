Fruitactie in Hei- en Boeicop voor Stichting Tess

HEI- EN BOEICOP • De familie Duits uit Hei- en Boeicop organiseert in de eerste weken van juli weer een fruitactie ten behoeve van de Stichting Tess.

Stichting Tess maakt het mogelijk om kinderen met een beperking een dolfijnondersteunde therapie aan te bieden. Deze therapie heeft aansprekende resultaten geboekt op het gebied van onder andere communicatie, motoriek, zelfstandigheid, oog-handcoördinatie en is een opstap naar een beter welzijn. Deze therapie wordt echter door geen enkele zorgverzekeraar vergoed.

Zoon Endrie Duits heeft sinds zijn geboorte CP (Carebrae Parese). Sinds januari dit jaar staat hij op de wachtlijst bij Stichting Tess voor dolfijntherapie.

Er kunnen meloen, ananas, aardbeien en kersen besteld worden. Voor meer informatie over prijzen en leveringen kan gebeld of gemaild worden met 06-44640058, 0345-641669 of marduits@outlook.com. Bestellen kan tot 14 juli.