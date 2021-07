Wethouder Taal hoopt op meer geld voor actieplan armoede en schulden

vijfheerenlanden • Wethouder Cees Taal (PvdA) van Vijfheerenlanden hoopt vurig dat er bij de komende bespreking van de Kadernota door de gemeenteraad alsnog geld wordt vrijgemaakt voor het Actieplan Armoede en Schulden.

Vorig najaar zag het er allemaal nog zeer hoopvol uit. Om iets te doen aan de armoede en de schuldenproblematiek kon geput worden uit het ‘Fonds versterking sociaal domein’. College en raad kozen in het actieplan voor een hoog ambitieniveau. De aanpak was gericht op preventief beleid om mensen structureel uit de armoede en de schulden te halen. Vooral door problemen bij mensen vroegtijdig te signaleren.

Het plan zou op 15 december 2020 worden behandeld in de gemeenteraad. “Maar juist op die dag deed de rechter uitspraak in de zaak-Niemans”, zegt Taal. Het werd een zwarte dag voor Vijfheerenlanden. De gemeente moest maar liefst 92 miljoen euro ophoesten. Taal: “Daardoor viel de dekking onder het voorstel weg. Dat was een enorme teleurstelling. Ik had er pijn van in m’n buik.”

Noodzaak

Het college van B&W blijft ook na de Niemans-uitspraak en de krappe budgettaire mogelijkheden overtuigd van de noodzaak om armoede en schulden te voorkomen. Tijdens de raadsbehandeling van de kadernota (volgende week dinsdag 13 juli) kan de raad ervoor kiezen om alsnog extra budget beschikbaar te stellen. “Aangezien de gemeente geen investeringsbudgetten kan inzetten betekent investeren in de aanpak van armoede en schulden een bezuiniging op andere gemeentelijke taakvelden”, waarschuwde het college eerder in een raadsinformatiebrief.

Ondanks de gevolgen van de Niemans-uitspraak kon een aantal projecten wel worden gestart. Het gaat bijvoorbeeld om het verbeteren van de communicatie over minimaregelingen naar de doelgroep minima. Dit voorjaar werd bijvoorbeeld een geldkrant uitgebracht, een initiatief van de gemeente Vijfheerenlanden en Molenlanden plus een aantal organisaties, waaronder Avres, Nibud, Voedselbanken en Stichting Leergeld.

Ouderen

Een tweede project richt zich op het vergroten van het bereik en gebruik van de minimaregelingen met de focus op ouderen. Deze doelgroep heeft de gemeente minder goed in beeld bij het verstrekken van minimavoorzieningen. Ten slotte de Financiële Wegwijzer, die zich richt op het in kaart brengen van het bestaande lokale aanbod voor professionals en vrijwilligers. Ketenpartners krijgen via deze kaart meer kennis van het beschikbare aanbod.

In Vijfheerenlanden is er goede samenwerking tussen gemeente, welzijnsstichtingen Avres, stichting Leergeld, de Voedselbank en de vrijwilligersorganisatie Schuldhulpmaatjes. Cees Taal: “Heel belangrijk is dat de schaamte rond schulden en armoede wordt weggenomen. Iedereen kan in de problemen komen.”