Spandoeken Verantwoord Varen Binnenwater Alblas om langs waterrand te waarschuwen

OUD-ALBLAS • De stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas presenteerde maandag een actie om verantwoord varen te promoten. Met behulp van spandoeken langs de waterkanten worden opvarenden op het belang van verantwoord varen gewezen.

De professioneel vervaardigde spandoeken werden aan de Noordzijde in Oud-Alblas voor het eerst getoond. De spandoeken zijn goedgekeurd en betaald door Waterschap Rivierenland (25 stuks); tien extra stuks zijn gesponsord door en vervaardigd bij ESBI (gespecialiseerd in buitenreclame) in Bleskensgraaf.

Er zijn dertien verschillende teksten op spandoeken aangebracht. Maandagavond worden de spandoeken verdeeld onder de bestuursleden en de tientallen sympathisanten Zij zullen de spandoeken bij mooi weer aan de waterkant van de binnenwateren plaatsen.

Nieuwe sympathisanten kunnen zich aanmelden via lvdzee2@planet.nl.