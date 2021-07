Landwaard Agro: ‘Binnen twee weken waren we gewend aan de nieuwe melkrobot’

STREEFKEKRK/OTTOLAND • De overstap maken naar een melkrobot; voor veel melkveehouders is dat een lastige kwestie. Veevoerleverancier Landwaard Agro uit Ottoland begeleidt en adviseert boeren regelmatig in dit proces. Zo ook bij de familie Reijm in Streefkerk, die de nieuwbouw op hun terrein aangrepen om ook te investeren in een melkrobot.

De naam is duidelijk zichtbaar vanaf de Middenpolderweg: ‘De Adelaar’, staat op de nieuwe schuur van het boerenbedrijf van de familie Reijm. “Bij het maken van de plannen voor de nieuwbouw kwamen ook meerdere opties over hoe we wilden gaan melken op tafel”, blikt Ardjan Reijm terug. “Daarbij hebben we ook Landwaard Agro in de arm genomen. Zij hebben ons mede geadviseerd bij de keuze.”

Die viel uiteindelijk op de aanschaf van een melkrobot. “Ze zijn de afgelopen jaren zo ver doorontwikkeld en geperfectioneerd dat het eigenlijk alleen maar voordelen biedt ten opzichte van de andere manier van melken. We hoeven nu niet meer op de klok te kijken wanneer we moeten melken, de koeien worden drie in plaats van twee keer per dag gemolken terwijl we er minder werk aan hebben.”

Gewend

In september werd de melkrobot in gebruik genomen. “Binnen twee weken waren we zelf gewend aan de nieuwe manier van melken en dat gold ook voor de koeien. Wel gaan ze over een maand naar buiten en dat is nog wel een uitdaging om dat te combineren met de melkrobot, maar dat gaat zeker ook goed komen.”

Steeds meer boeren maken de overstap naar de melkrobot, signaleren Erik Blom en Marcel Houdijk van Landwaard Agro. “Dat gebeurt vooral bij een overname of bij de bouw van een nieuwe stal. Zo’n overgang is hét moment om hierover na te denken.”

Flexibiliteit

Melkrobotspecialist Guido Derks van ForFarmers, die namens Landwaard Agro boeren bij de keuze begeleidt, vult aan: “Het is vooral een andere manier van werken: niet tijdbesparing is het belangrijkste, maar flexibiliteit. Als boer ben je niet meer gebonden aan vaste melktijden. En ook ligt de productie ongeveer tien procent hoger. De kennis en ervaring die wij hebben, delen we graag met onze klanten.”

Het is en blijft voor de gemiddelde melkveehouder een forse investering. Landwaard Agro denkt graag mee voordat de sprong in het diepe wordt gewaagd. “Daarom bieden we ook oriëntatiecursussen aan over robotmelking en blijven we advies geven, als de melkrobot eenmaal geplaatst is. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het gebruikmaken van de grote hoeveelheid data die een robot produceert. Hoe kun je daarmee, in combinatie met het veevoer dat wij leveren, de productie en de efficiëntie van je bedrijfsvoering optimaliseren? Daar helpen wij graag bij.”

