Nieuw-Lekkerland Oost: ruim tachtig in plaats van 265 huizen

NIEUW-LEKKERLAND • De samenwerking met projectontwikkelaar Adriaan van Erk bij nieuwbouwproject Nieuw-Lekkerland Oost staat in de ijskast; het Molenlandse gemeentebestuur gaat op de eigen grond alleen verder.

Eind 2020 was de conclusie duidelijk: het plan om 184 woningen in de eerste fase van nieuwbouwproject Nieuw-Lekkerland Oost te realiseren is financieel niet haalbaar. De maanden die erop volgden probeerden de eigenaren van de grond, de gemeente Molenlanden en projectontwikkelaar Adriaan van Erk, een nieuw plan op te stellen.

Zonder succes; sterker nog, het gemeentebestuur besloot voorlopig afscheid te nemen van Van Erk en zelf met de eigen grond aan de slag te gaan.

Wedstrijd

Tijdens een beeldvormende avond brachten wethouder Johan Quik en gemeentelijke projectleider de raadsleden hiervan op de hoogte. “Het nieuwe plan behelsde 265 woningen, waarvan twintig procent sociale huur. We bleken gaandeweg anders in de wedstrijd te zitten.”

“Onze woonvisie gaat uit van twintig procent sociale koop. Van Erk ziet dat anders, omdat je hiermee financieel inlevert. Ook op andere vlakken was het strijdig met onze woonvisie. Zo zaten er veel rijwoningen in, terwijl wij nu juist andere types als tweekappers en vrijstaande woningen wilden om de doorstroming te bevorderen. Ook moest het meer op starters en senioren gericht zijn en minder op gezinnen.”

Duurzaamheid

Tegelijkertijd had de gemeente op het gebied van duurzaamheid ‘een ander ambitieniveau’, zoals de projectleider het omschreef. “En niet onbelangrijk is dat ook dit plan op een fors tekort zou uitkomen, al was het wel aanzienlijk minder dan het eerdere plan. Dit zou een aanzienlijke bijdrage vanuit de gemeente noodzakelijk maken.”

In april besloot de gemeente Van Erk aan de kant te zetten. “Op onze eigen grond kunnen we zo onze ambities wel verwezenlijken. Zo zien we water veel meer als een kwaliteit, in plaats van een verplichting in verband met de watercompensatie.”

Woonarken

Water speelt dan ook een belangrijke rol in de schetsen die een nieuw ingehuurde stedenbouwkundige in opdracht van Molenlanden maakte. In het model ‘Eilanden en sloten’ is er ruimte voor waterwoningen of woonarken, maar ook voor een appartementengebouw en vrijstaande woningen.

“Voor starters kijken we naar een aantal woningen in de vorm van een boerderij, die rug aan rug geplaatst worden”, lichtte wethouder Quik toe. “Deze hebben dus geen achter-, maar wel een voortuin.”

Tiny houses

Bij het model ‘Terpen en plas’ is het centrum een forse waterplas, waarbij wellicht ook ruimte is voor waterwoningen of woonarken. In deze versie denkt de gemeente ook aan een krasse knarrenhof en permanente tiny houses voor starters, naast kavels voor tweekappers en vrijstaande woningen. Het aantal woningen is in beide gevallen tussen de tachtig en 85.

De projectleider plaatste er meteen wel een kanttekening bij. “Deze modellen zijn nog niet financieel doorgerekend, dus we weten niet of ze op dat gebied haalbaar zijn. Van grote invloed is het bouwrijp maken en de kosten van de voorbelasting. Een voordeel is de grote hoeveelheid water; op die plekken hoef je niet voor te belasten.”

2030

De planning is nu om in het najaar een participatietraject te houden met belanghebbenden, die input te verwerken en de raad eind dit jaar over het plan te laten besluiten. De inschatting van de gemeente Molenlanden is dat de gefaseerde realisatie van de nieuw te bouwen woningen tot 2030 in beslag gaat nemen.

Meerdere raadsleden vroegen zich wel af hoe de woningbouwplannen op deze locatie op elkaar afgestemd gaan worden, nu Van Erk op de eigen grond zelf aan de slag gaat met het ontwikkelen van een nieuw plan.

Geen ruzie

De gemeente Molenlanden en projectontwikkelaar Adriaan van Erk zijn nog steeds met elkaar in gesprek, zo antwoordde wethouder Johan Quik op vragen vanuit de gemeenteraad. “Er is geen verstoorde verhouding, we zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan.”

“Het is een project dat al in 2015 van start ging, toen de huidige woonvisie er nog niet lag. Wij willen dat Van Erk zich aan deze visie conformeert; zij hebben nog steeds het idee dat ze zich daaraan niet hoeven te houden. Door hen even apart te zetten, hebben we nu zelf meer keuzevrijheid.”

Vuilstortplaats

ChristenUnie-raadslid Harry Stam gaf de wethouder nog een ‘gratis tip’ mee. “Er is op deze locatie een vuilstortplaats geweest; onder het betonnen pad ligt het afval van de Lekkerlanders uit de jaren vijftig, zestig en zeventig.”