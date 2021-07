Meester Dick en juf Sonja nemen afscheid van De Rank in Meerkerk

MEERKERK • Na ruim 40 jaar in het onderwijs, waarvan 20 jaar op De Rank nemen meester Dick en juf Sonja afscheid van de hun vertrouwde basisschool in Meerkerk.

Op vrijdag 25 juni was er een afscheidsfeest voor kinderen en personeel. Juf Sonja begon haar loopbaan in 1977 op de School met de Bijbel in Goudriaan. In 2002 maakte ze de overstap naar De Rank en was vele jaren het vaste gezicht in groep 7. Veel kinderen leerden van haar de breuken en procenten.

Meester Dick begon in 1979 als meester in Sprang-Capelle. Vanaf 1987 werkte hij in het speciaal basisonderwijs in Gorinchem. Meester Dick kwam in 1999 naar De Rank en werkte in verschillende groepen, maar zijn passie lag bij de RT. Kinderen die het leren soms lastig vonden, weer op weg helpen en zelfvertrouwen geven dat was voor hem de mooiste uitdaging.

Nu gaan meester Dick en juf Sonja genieten van hun pensioen.