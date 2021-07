Expositie over Peursum 90 jaar in museum Het Reghthuys in Giessenburg

GIESSENBURG • In museum Het Regthuys aan de Dorpsstraat 10 in Giessenburg is vanaf zaterdag 10 juli een bijzondere expositie te zien over de jubilerende voetbalvereniging Peursum.

Op 1 augustus 1931 werd in het voormalige Giessen-Nieuwkerk een voetbalvereniging opgericht. Omdat het eerste veld in Peursum lag werd de vereniging PVV genoemd. Dit betekent Peursumse Voetbal Vereniging. Deze naam werd later gewijzigd in vv Peursum.

Omdat het dit jaar precies 90 jaar geleden is dat de vereniging werd opgericht, heeft het museum Het Reghthuys in Giessenburg een bijzondere expositie gewijd aan deze vereniging.

Heel veel foto’s, zowel in zwart wit als in kleur, vertellen de geschiedenis van deze voetbalclub. Daarnaast zijn er veel leuke attributen en trofeeën opgesteld zoals bekers, schalen, medailles, poppen in originele voetbalkleding, maar ook het bekende Rad van Avontuur. Het Rad van Avontuur is al meer dan 70 jaar een begrip bij de bazaars van Peursum en op de gondelmarkten. In de loop der jaren zijn duizenden prijzen, zoals taarten, worsten, kippen, konijnen en eenden via het Rad verloot.

Veel Giessenburgers hebben ooit gespeeld of spelen nog bij Peursum. Voor hen zal het zeker vele goede en leuke herinneringen oproepen. Maar ook voor iemand die nooit gevoetbald heeft, laat deze expositie een prachtig beeld zien hoe een vereniging in een dorp leeft.

De expositie is geopend vanaf zaterdagmiddag 10 juli en is te zien tot en met 26 september.

Het museum is gevestigd aan de Dorpsstraat 10 in Giessenburg en is elke woensdag- en zaterdagmiddag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Groepen kunnen op afspraak elke dag het museum bezoeken. Zie ook de website: www.museumhetreghthuys.nl.