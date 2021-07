Arjan Versluis in concert vanuit de Grote Kerk te Gorinchem

GORINCHEM • Op donderdagavond 15 juli 2021 om 20:00 uur is er een concert in de Grote Kerk te Gorinchem. Er is geen livestream van deze avond.

De titularis van de Grote Kerk en tevens stadsorganist van Gorinchem, Arjan Versluis, hoopt dan de concertserie te openen met een afwisselend improvisatieconcert. Hij is sinds 1 maart 2019 verbonden aan dit prachtige instrument en viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum als kerkmusicus.

Arjan laat de diverse klankkleuren en mogelijkheden van het orgel zo goed mogelijk horen met improvisaties in diverse stijlen.

Er zijn 150 mensen welkom bij dit concert. Reserveren kan vanaf 1 juli via www.meevieren.nl. De toegang is 12,50 euro per persoon. Jongeren tot en met 18 jaar voor een gereduceerd tarief van 7,50 euro.

Het adres van de kerk is Groenmarkt 7. Op donderdagavond is het betaald parkeren in de stad.