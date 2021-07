Samenwerking Willem de Zwijger College en VeiligGoed

PAPENDRECHT • Het Willem de Zwijger College zet zich al jaren in voor sterk techniekonderwijs in de regio. Zowel in Papendrecht als in Hardinxveld-Giessendam en zelfs ruim daarbuiten is ‘De Willem’ een begrip.

Veel (oud)leerlingen hebben de weg naar een mooie technische functie in de maatschappij via De Willem gevonden. Goed geschoold, technisch personeel is nog steeds veel gevraagd vanuit het bedrijfsleven. En vooral een goede samenwerking mét dat bedrijfsleven is belangrijk. Leerlingen komen zo in contact met de praktijk en ook de bedrijven zijn gebaat bij een vroeg contact met de aankomende generatie van toekomstige werknemers.

Wijngaarden VeiligGoed is partner op het gebied van bedrijfskleding en persoonlijke veiligheid. Zij ondersteunen het Willem de Zwijger College met producten en training voor onderwijsdoeleinden en met een netwerk aan relevante praktijkbedrijven voor het inzetten van de technisch geschoolde leerlingen.

Volgend schooljaar gaat Marjola Vernooij in samenwerking met Wijngaarden VeiligGoed VCA geven aan leerlingen van Basis/Kader en de Gemengde Leerweg. Marjola kijkt er naar uit, want zo zegt zij: “Met het halen van het Basis Certificaat Veiligheid tonen leerlingen dat ze algemene kennis over veiligheid, gezondheid en milieu beheersen èn dat ze deze kennis kunnen toepassen. Ook hebben ze met dit behaalde papier kennis van de wet- en regelgeving en kunnen ze in gevaarlijke situaties adequaat handelen. Veel bedrijven stellen het behalen van B-VCA verplicht en het is mooi 10 jaar geldig.”

Leerlingen van de andere studierichtingen kunnen volgend schooljaar deze module ook volgen bij de Willem Junior Academie.

Op de foto staan Marjola Vernooij en Alexander Oudshoorn (accountmanager van Wijngaarden VeiligGoed) met de beschikbaar gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor de praktijk nog dichter bij de leerlingen wordt gebracht en ze optimaal kunnen oefenen.