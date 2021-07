Nieuwe tentoonstellingen Goed Gezien Goed Bekeken

REGIO • Met de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen de tentoonstellingen in de vaste locaties weer ingericht worden door de leden van Goed Gezien Goed Bekeken.

Rijma Kers uit Alblasserdam en Ans van Hove uit Streefkerk exposeren vanaf 14 juli tot half oktober in Woon- en Zorgcentrum Graafzicht aan de Burgemeester Dekkingstraat 1 te Bleskensgraaf. Er zijn werken in verschillende materialen en met verschillende technieken te zien.

Petra van der Velde exposeert van 17 juli tot en met half oktober in De Strevenaer in Streefkerk. Wie deze tentoonstelling wil bezoeken, kan contact opnemen met Sonja Ijsbrandy via 06-28066286. Petra tekent met potlood en houtskool en ruim 30 jaar geleden is ze begonnen met schilderen. Eerst met aquarel- en olieverf, maar nu voornamelijk met acrylverf.

Teus van Gemert exposeert van 13 juli tot en met half oktober in ’t Waellant aan de Ooievaar 10 in Nieuw-Lekkerland. De fijnschilderwerken van Teus zijn heel divers.

Tine van de Beemt exposeert in De Schaapskooi Ottoland aan de A89 in Ottoland. Haar werk bestaat voornamelijk uit olieverfschilderijen of potloodtekeningen. Zij is autodidact.

Teuny Bakker exposeert haar textielwerk vanaf 21 juli in Zalencentrum De Parel aan de Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam. Teuny vindt inspiratie in de natuur waarin vooral de bomen een grote rol spelen. De materialen die ze gebruikt zijn katoenen stoffen die door haarzelf geverfd en bewerkt worden.

Vanaf 7 augustus zal molen De Liefde weer open zijn voor publiek; elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur. In de molen hangt en staat werk van meerdere kunstenaars.