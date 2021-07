VVD en CU willen overleg gemeente en belanghebbenden Kinderdijk stimuleren

KINDERDIJK • De fractievoorzitters van de VVD en de ChristenUnie (CU) in de gemeenteraad van Molenlanden hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de manier waarop de gemeente en belanghebbenden in Kinderdijk met elkaar overleggen.

“Door de ervaringen in het verleden in Kinderdijk vinden wij het belangrijk dat de samenwerking tussen de gemeente en de belanghebbenden regelmatig met alle betrokken partijen geëvalueerd wordt”, aldus Philomeen Breddels van de VVD en Harry Stam van de ChristenUnie.

De beide partijen hebben onlangs al vragen gesteld over de ondernemers en de belangenvereniging die actief is in Kinderdijk. Deze week hebben ze vervolgvragen gesteld over het participatieproces, het parkeerbeleid, de rol van de regiegroep en het draagvlak voor de plannen voor de Entreezone.

“Intensieve betrokkenheid van belanghebbenden bij de verschillende projecten in Kinderdijk is een uitgangspunt”, vinden VVD en CU. “Door de gesprekken die wij gehad hebben, hebben wij tevens vragen over het betrekken van belanghebbenden en het draagvlak onder de belanghebbenden.”

Het gemeentebestuur heeft nog niet gereageerd op de vragen en opmerkingen van de beide partijen. Meestal vindt die beantwoording plaats binnen enkele dagen tot enkele weken.