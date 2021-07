Dijkgraaf Co Verdaas over rapport Deltares: ‘Opgelucht, maar we zijn er nog niet’

REGIO • Waterschap Rivierenland is opgelucht dat het rapport van Deltares over de veiligheid van de Lekdijk na de dijkversterking aangeeft dat de dijk veilig is.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland werd zaterdagochtend 3 juli kort stilgestaan bij het rapport van Deltares, dat vrijdag 2 juli verscheen. In dat rapport staat dat het met de veiligheid in orde is.

Daarover was onrust ontstaan door een onderzoek van prof. dr. ir. Stefan van Baars, die een rapport had opgesteld over de dijkversterking, waarin geschetst werd dat de Lekdijk lek is geraakt na het slaan van de boorpaalwanden. Ook zou de dijk daardoor instabiel zijn geraakt en woningen verzakken.

Vijf dagen na het verschijnen van het vernietigende rapport van professor Van Baars besloot het Waterschap om onderzoeksbureau Deltares naar het rapport van Van Baars te laten kijken en te onderzoeken of er acuut gevaar bestaat op het traject tussen Kinderdijk en Groot-Ammers, waar de dijk enkele jaren geleden versterkt is.

Dat rapport van Deltares was nu gereed en tot opluchting van dijkgraaf Co Verdaas was de conclusie dat de dijk veilig is. “Maar we zijn er nog niet”, vervolgde hij tijdens de vergadering.

De bewoners van dijkvak 16, waar de meeste problemen zijn, krijgen van het Waterschap bericht over de conclusies van het rapport van Deltares.

Later zal er nog extra onderzoek plaatsvinden door Deltares naar de schade en de afhandeling daarvan.

Professor Van Baars heeft op vrijdag 2 juli, direct na het verschijnen van het rapport van Deltares, aangegeven dat hij de conclusies over de veiligheid niet kan onderschrijven.

