Finy Art Academy (her)opent deuren in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Sinds maart is er in Molenaarsgraaf een atelier, galerie en schildersschool gevestigd: de Fine Art Academy. Als gevolg van corona moest kunstschilder en eigenaar Marco Krauwinkel de deuren een tijdje sluiten, maar inmiddels kunnen mensen er weer terecht.

De Fine Art Academy is gevestigd in een voormalige stal. Docenten geven er les aan beginners en professionals, in de hedendaags realistische stijl. Elke woensdag is er een inloopatelier, van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. “Vaak nemen mensen een foto mee”, vertelt Krauwinkel. “Op donderdagavonden gaan we vijftien weken lang portretschilderen. Deelnemers aan deze lessen moeten al wel met een penseel kunnen omgaan. Ik bied ook basis portrettekenen aan, op maandagavond, drie uur. Dat doe ik via de klassieke methode van Charles Bargue.”

Stillevens

In oktober verzorgt Jos van Riswick een demo stillevens schilderen. “Deelnemers kunnen kijken, vragen stellen en luisteren. Ik neem het ook op, dan kunnen deelnemers het terugkijken. Verder gaan we workshops geven in landschappen schilderen. Ik ga ook buiten lessen geven; het kan toch niet mooier dan buiten in de polder?”

Alle docenten die aan de Fine Art Academy lessen verzorgen, genieten internationale waardering en horen bij de top op het gebied van het hedendaags realisme. Deelnemers komen uit alle delen van het land. Elke zaterdag kunnen mensen van 10.00 tot 16.00 uur komen kijken in de galerie. Verder verzorgt de academie vijfdaagse masterclasses.

Kunst te koop

De Fine Art Academy is gevestigd op het adres Graafdijk-West 4. In de galerie zijn landschappen te koop en giclees. Glicees zijn zeer hoogwaardige foto’s van Krauwinkels werk in gelimiteerde uitgaven, inclusief certificaat. Er is kunst te koop vanaf 250 euro, inclusief lijst.

Website

Voor meer informatie: www.fineartacademy.nl. Op de website zijn onder andere alle docenten en data van alle lessen te vinden.

Interview

Binnenkort publiceren Het Kontakt en Klaroen een groot interview met Krauwinkel, die op latere leeftijd besloot zich te gaan toeleggen op het schilderen.