Raad Molenlanden wil ‘meer vaart’ bij woningbouw

MOLENLANDEN • Wethouder Arco Bikker vindt de verwachtingen die raadsleden van Molenlanden hebben als het over woningbouw gaat niet realistisch. Hij herinnerde de raad eraan dat het de markt is die de prijzen bepaalt.

Raadsleden vinden dat de gemeente meer vaart moet maken met woningbouw. “In de woonvisie staan aantallen die wij halen”, zo verdedigde Bikker zich donderdagavond 1 juli, tijdens de behandeling van de kadernota. In deze nota geeft de raad de financiële kaders aan voor het komende jaar.

Overleg provincie

Bikker meldde dat het college in de eerste week van juli een overleg heeft met de provincie over uitbreidingslocaties voor woningbouw in Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Molenaarsgraaf. “Want daar zit de contour (de bouwgrens tot waar mag worden gebouwd, red.) strak omheen.”

Leren van Vijfheerenlanden

Bert Snoek (VVD) vroeg zich af of Molenlanden iets kan leren van Vijfheerenlanden: “Zij denken aan afspraken maken met ontwikkelaars en makelaars. En ook aan doelgroepenbeleid. Wij overwegen met een motie in die richting te komen.” Snoek vroeg Bikker: “Wat kunnen wij van onze buren overnemen om ervoor te zorgen dat onze inwoners zoveel als mogelijk voorrang krijgen bij onze koop- en huurwoningen?”

Haken en ogen

Bikker wees op de juridische haken en ogen die doelgroepenbeleid met zich meebrengt. “Het is niet verwonderlijk dat de wethouder in Vijfheerenlanden er om die reden terughoudend tegenover staat. Discriminatie bij het verdelen van woningen, dat moet je juridisch goed kunnen onderbouwen. Kansen die er zijn pakken we.”

Paul Verschoor (PM) hield vol: “Mijn fractie vind een doelgroepenverordening ook een goed idee. Daardoor hou je sociale koopwoningen gedurende een bepaalde periode beschikbaar voor de doelgroep. We hebben een groot tekort aan starterswoningen. Er zijn voorbeelden van mensen die trouwen en naar hun ouders teruggaan.”

Enorme vraag

Corné Egas (SGP) stelde dat de woningbouwplannen achterblijven bij de enorme vraag die er leeft. “Met name in een aantal dorpen, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Brandwijk, staan de processen naar onze waarneming stil, of verlopen uiterst traag. In plaats van de geplande 175 woningen bouwen we 135 woningen. Kunnen we in 2022 die 40 tekort compenseren?”

Bikker: “Ik denk dat we voor de zomervakantie het aantal realiseren dat we vorig jaar genoemd hebben. We komen in september met een avond waarop we de cijfers delen en proberen de raad een reëel beeld te geven.”

Blijversleningen

De ChristenUnie wil dat instrumenten worden onderzocht die kunnen worden ingezet om starters, jonge doorstromers en ouderen aan een passende woning te helpen. “Recent hebben we besluiten genomen over startersleningen en mogelijkheden om als gemeente een actievere rol te spelen in grondbeleid”, aldus Harry Stam. “Maar ook het zelf ontwikkelen van koopgarantwoningen en blijversleningen zijn instrumenten die kunnen bijdragen. Het college noemt in deze kadernota alleen de mogelijkheid van een vereveningsfonds voor sociale woningbouw.”

De wethouder reageerde kritisch. “Als u er met zijn allen geen vertrouwen in hebt dat de doelstellingen uit de woonvisie gehaald kunnen worden, dan ga je kijken hoe je dat kunt repareren.”

Meer dan ooit

Berend Buddingh verdedigde het collegebeleid door te stellen dat roepen om sneller bouwen niet altijd verstandig is. “Wie over 3 of 4 jaar pas wil kopen en ziet dat zijn of haar huis nu opgeleverd wordt, mist straks de boot ten koste van een buitenstaander. Laat dit college zijn werk doen en draag dat uit. Molenlanden bouwt meer dan ooit te voren. Trekt projecten eindelijk los.” Buddingh wees verder op de krapte op de arbeidsmarkt voor ambtenaren ruimtelijke ordening.

Actievere houding

Het CDA pleit voor een actievere houding betreffende woon-zorg pilots waarin vormen van wonen en zorg worden gecombineerd, waar ouderen met jongeren samenwonen of waar ouderen in een knarrenhof bij elkaar wonen. Ad van Rees: “Ga aan de slag, samen met de provincie Zuid-Holland en inwoners die staan te springen om zulk soort initiatieven.”

Over twee weken neemt de raad een besluit over de kadernota. Diverse fracties kondigden moties aan.





Wethouder hoopt op compensatie voor kosten jeugdzorg

Bij aanvang van het overleg over de kadernota gaf wethouder Bram Visser aan dat nog niet bekend is in hoeverre het Rijk de kosten van jeugdzorg zal compenseren. Pas rond Prinsjesdag komt daarover meer duidelijkheid. Er is voor jeugdzorg ruim 900.000 euro extra nodig in 2022, wat verder oploopt naar bijna 1.400.000 in de jaren erna.

De kadernota laat vanaf 2022 een niet-sluitend beeld zien. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van de nieuwe beheerplannen en de noodzakelijke aanpassingen binnen de personeelsbegroting. Daarnaast is het onderdeel jeugdzorg een punt van aandacht omdat de kosten ook hier zullen toenemen. Omdat de compensatie vanuit het Rijk dus nog onzeker is, heeft het college te maken met ‘een lastig uitgangspunt’, aldus de inleiding bij de nota.

Als gekozen wordt voor de volledige uitwerking van de kadernota zien de cijfers er als volgt uit: -1.019.692 euro in 2022, -732.789 euro in 2023, -805.270 euro in 2024 en -545.671 euro in 2025.

Het college wil incidentele kosten voortkomend uit de kadernota bij de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene Reserve, waarbij het gaat om een totaal van 505.328 euro in 2022, 153.975 euro in 2023 en 82.000 euro in 2024. De bedragen die vervolgens nog als bezuiniging gevonden moeten worden en nu als stelpost zijn benoemd zien er als volgt uit: 514.364 euro in 2022, 578.814 euro in 2023, 723.270 euro in 2024 en 545.671 euro in 2025.