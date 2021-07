Raad van State: Windturbinenormen voldoen niet aan Europees recht

VIJFHEERENLANDEN • De algemene normen voor de bouw en het gebruik van windturbines zullen voortaan moeten worden getoetst aan het milieu op grond van het Europese recht. Dat heeft de Afdeling van de Raad van State deze week bepaald.

Sinds 1 januari 2011 staan de ‘Nederlandse’ normen voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voldoen dus niet aan het Europese recht.

De uitspraak van de Raad van State gaat concreet over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in Delfzijl. De uitspraak heeft echter ook gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland.

‘Bijzonder goed nieuws’

Volgens de bewonersorganisatie Tegenwind Zijderveld is dit ‘bijzonder goed nieuws’. ‘Het laat zien dat er gelukkig bestuurders zijn die de gezondheid van burgers belangrijker vinden dat het drammerig doorgaan met het plaatsen van windturbines”, schrijft de vereniging op de eigen website. Het kan volgens de tegenstanders van windmolen langs de A2 leiden tot tot grote vertraging in de afgifte van vergunningen en wellicht zelfs tot het terugdraaien van eerder afgegeven vergunningen op nagenoeg alle plekken in Nederland.

Addertje onder het gras

De bewonersorganisatie ziet wel een klein addertje onder het gras. De Raad van State heeft namelijk bepaald dat gemeenten kunnen werken met eigen normen en daarom door zouden mogeen gaan. “Dit lijkt nogal tegenstrijdig met de geest van de Europese wet en daarom laten we dit verder uitzoeken door onze jurist. Als een gemeente er dan toch voor kiest om met eigen ‘slechte’ normen te werken, dan is daar mee meteen duidelijk hoe ze over de gezondheid van hun eigen inwoners denken. En ze lopen dan alsnog het risico dat ze toch in strijd blijken te zijn met de Europese wetgeving.”