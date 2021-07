Man uit Brandwijk die verdacht wordt van ontucht met jongens blijft langer in voorarrest

BRANDWIJK/DORDERCHT • De 28-jarige man uit Brandwijk die deze week in zijn cel werd aangehouden vanwege nieuwe verdenkingen van ontucht met minderjarige jongens, blijft langer in voorarrest zitten. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend.

Enkele weken terug werd de man, een voormalige politieagent, al veroordeeld voor ontucht met minderjarige jongens en het in bezit hebben van kinderporno. Ook had hij zijn ambtsgeheim als politieagent geschonden door gevoelige informatie te delen met derden.

De rechter veroordeelde hem op 21 juni tot acht maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. Deze straf werd opgelegd voor het verspreiden van kinderporno, het plegen van ontucht en het schenden van zijn ambtsgeheim. De rechter sprak de man vrij van grooming.

Naar aanleiding van de publiciteit over deze zaak kwamen er nieuwe aangiftes binnen tegen de man. Het Openbaar Ministerie is hierop een nieuw onderzoek gestart en dat heeft ertoe geleid dat hij eerder deze week in zijn cel werd aangehouden en op donderdag 1 juli is voorgeleid door de Officier van Justitie.

De rechter-commissaris heeft vervolgens besloten dat hij 14 dagen langer vast blijft zitten. Dit is een normale procedure binnen het Nederlands strafrecht.

Vanwege het lopende onderzoek worden geen nadere mededelingen gedaan. Zo is niet bekend om hoeveel nieuwe aangiftes het gaat en hoe zwaar de vergrijpen zijn waar de oud-agent van wordt verdacht.

