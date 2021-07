Aangepaste dienstregeling Qbuzz tijdens de zomermaanden

REGIO • Tijdens de zomermaanden rijdt Qbuzz een aangepaste dienstregeling. Deze geldt van zondag 11 juli tot en met zaterdag 28 augustus. Het betreft voornamelijk enkele aanpassingen in de ‘scholierenlijnen’.

Juist nu we weer meer op pad mogen, en erop uit kunnen, willen Qbuzz niet te veel schrappen in de dienstregeling. De openbaar vervoersmaatschappij biedt reizigers hierbij de ruimte die ze wensen en de mogelijkheid het OV weer te gebruiken, ook bij een dagje uit in de zomermaanden.

De wijzigingen op een rij

Veranderingen in de zomer zijn op Lijn 90 richting Utrecht. Die rijdt vanaf 11 juli tot en met december 2021 met gewijzigde vertrektijden. Lijn 191 rijdt niet in de zomer. Advies: reis met R-net 491 of streekBuzz 92. Lijn 192 rijdt niet in de zomer. Advies: Reis met streekBuzz 92. Lijn 387 rijdt minder vaak en Lijn 416 rijdt in de ochtendspits minder vaak.

Op zaterdagen en zondagen wijzigen de vertrektijden niet ten opzichte van de huidige dienstregeling. De dienstregeling voor de treinen op de MerwedeLingelijn blijft geheel ongewijzigd.

De gewijzigde vertrektijden kunnen invloed hebben op een reis. Qbuzz adviseert daarom elke reis kort voor vertrek in te plannen in de reisplanner via www.qbuzz.nl/dmg.

Vanaf zondag 29 augustus rijden we weer volgens de huidige dienstregeling.