Amazing Grace Bed & Breakfast uit Groot-Ammers eerste bij landelijke verkiezing

• Wil en Caroline Jongeneel van Amazing Grace Bed & Breakfast in Groot-Ammers.

GROOT-AMMERS • Amazing Grace Bed & Breakfast in Groot-Ammers is bekroond met de eerste plaats in de 3-tulpenklasse bij de verkiezing ‘Beste & Breakfast van Nederland 2021’. Stichting Bed & Breakfast Nederland maakte de uitslag woensdagochtend bekend.

Bij het vaststellen van het eindklassement, kijkt Stichting Bed & Breakfast Nederland naar objectief meetbare faciliteiten en services. “Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Maar voor een volledig beeld van zowel de kwaliteit als gastvrijheid, tellen ook de gastenreviews op www.Bedandbreakfast.nl mee bij de verkiezing. Daaruit blijkt dat gasten erg enthousiast zijn over deze B&B”, aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland.

Hoge waardering

Gasten waarderen Amazing Grace Bed & Breakfast met een gemiddelde reviewscore van maar liefst een 9,8 op Bedandbreakfast.nl. De reacties zijn zeer positief, zo schrijft één van hen: “Hele mooie B&B, heel erg netjes en iedere dag wordt er opgeruimd. Ontzettend lekker en uitgebreid ontbijt iedere dag. Eigenaren zijn heel vriendelijk en behulpzaam en willen de gasten echt in de watten leggen. Ideale plek om uitstapjes te maken in het Groene Hart.”

Wil en Caroline Jongeneel van Amazing Grace Bed & Breakfast in Groot-Ammers reageren blij en dankbaar op de eerste prijs die ze behaald hebben. “Als je leest hoe het gewaardeerd wordt, voelt dat warm en fijn”, vertelt Caroline.

Vanuit hun missie van ‘geloof, hoop en liefde’, waarin hun christelijke achtergrond leidend is, gunnen ze hun gasten met hun bed & breakfast een heerlijke, onbezorgde tijd van ontspanning. “We willen onze gasten graag verwennen en als we wat voor hen kunnen betekenen, doen we dat graag.”

Niet verwacht

Amazing Grace Bed & Breakfast is pas tien maanden open. “We hadden niet verwacht dat we nu al zo hoog zouden scoren.” Maar de mystery guest en de reviews van de gasten overtuigden de jury van Stichting Bed & Breakfast Nederland en lieten Amazing Grace Bed & Breakfast winnen in de categorie 3 tulpen. Ze kregen een fraai bloemstuk toegestuurd en later volgt nog een oorkonde.

De bed & breakfasts werden bij de wedstrijd ingedeeld in categorieën van 2 tot 5 tulpen, de mate van comfort en luxe speelt hierbij een rol.

Nog een andere regionale bed & breakfast scoorde hoog bij de verkiezing van ‘Beste & Breakfast van Nederland 2021’. By Ann in Noordeloos werd tweede in dezelfde categorie van 3 tulpen.