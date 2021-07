Zuid-Holland Zuid als laatste regio met corona uit categorie ernstig

REGIO • Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft afnemen. De regio Zuid-Holland Zuid gaat daardoor vandaag waarschijnlijk over van de categorie ernstig naar zorgelijk.

Dat deelde burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht op donderdag 1 juli mee in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De balans opmakend vertelden hij en directeur Cees Vermeer van de regionale GGD dat er in de afgelopen 16 maanden 54.000 inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid positief zijn getest. 2500 van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen en 605 mensen zijn overleden aan corona. Dat is ruim 1,1 procent van het aantal positief geteste mensen.

Inmiddels zijn er 310.000 vaccinaties toegediend in ZHZ; 200.000 eerste vaccinaties en 110.000 tweede vaccinaties. De prikken die huisartsen hebben gezet, zijn niet meegeteld bij deze cijfers. “Met een vaccinatiegraad van 85 procent bij mensen vanaf 60 jaar doen we het goed”, stelde Vermeer tevreden vast.

Zorgen

Toch deelde Wouter Kolff mee dat iedereen in de regio alles op alles zet om de vaccinatiegraad nog hoger te krijgen. Want hij maakt zich zorgen over een aantal zaken. “In de vakantieperiode worden mogelijk nieuwe varianten meegenomen en hier geïntroduceerd”, vertelde hij tijdens het periodieke persgesprek. “Ook de deltavariant baart ons zorgen. In landen als Engeland en Israël, waar de vaccinatiegraad hoger is dan in ons land, laait de deltavariant op.”

“En we weten niet precies hoe goed het vaccin ons beschermt en hoe lang. We horen steeds wel positieve geluiden, maar we moeten ons tegelijkertijd ook voorbereiden op een hervaccinatieronde.”

Burgemeester Kolff vertelde dat hij in de afgelopen zestien maanden 70 vergaderingen gehad heeft van het landelijk veiligheidsberaad en 94 overleggen in de eigen regio. Dat betekent grofweg dat er sinds de uitbraak in maart 2020 iedere drie dagen een coronavergadering plaatsgevonden heeft op hoog niveau.

Najaarspiek

De GGD is zich nu al aan het voorbereiden op mogelijke najaarspiek. Cees Vermeer: “In de zomer is een verdere afname van het virus te verwachten, maar in het najaar moeten we geluk hebben dat er geen mutaties gaan ontstaan waar het vaccin minder effectief tegen is.”

Op de vraag waarom de regio Zuid-Holland Zuid voortdurend zo hoog gescoord heeft met het aantal coronabesmettingen en nu als laatste veiligheidsregio van de categorie ernstig naar zorgelijk, reageerde directeur Cees Vermeer: “Er kan maar een verklaring zijn, mensen hebben te dicht op elkaar gezeten.”

Hij is dan ook voorstander van het voorlopig handhaven van de anderhalve meter maatregelen. Burgemeester Wouter Kolff wil die het liefst opheffen met ingang van half augustus, als de scholen en universiteiten hun introductieweken hebben. “Als de cijfers het toelaten”, voegde hij daaraan toe.