Fietsenproject in de gemeente Vijfheerenlanden van start

VIJFHEERENLANDEN • Zes partijen hebben donderdag 1 juli de samenwerkingsovereenkomst ‘Een tweede leven voor gebruikte fietsen’ ondertekend. Dit was meteen de start van het Fietsenproject dat duurzaamheid, participatie en maatschappelijke betrokkenheid combineert.

Waar afgedankte fietsen vroeger bij het oud ijzer verdwenen, krijgen ze nu, opgeknapt en wel, een tweede leven bij bewoners met een kleine beurs.

Van inzameling tot uitgifte

Bewoners leveren hun kapotte fietsen in bij een afvalbrengstation of laten deze als grof huishoudelijk afval door Waardlanden ophalen. Waardlanden zorgt voor inzameling, transport en opslag van de afgedankte fietsen.

Waardlanden investeert in dit project vanwege afvalvermindering, duurzaamheid en maatschappelijk betrokken ondernemen.

De gemeente Vijfheerenlanden bezit fietsen die zijn verwijderd uit de openbare ruimte. Dit zijn weesfietsen, fietswrakken en fout gestalde fietsen die na drie maanden in de opslag niet door de eigenaar zijn opgehaald.

Onder meer vanuit het oogpunt van circulaire economie kiest de gemeente Vijfheerenlanden graag voor hergebruik van de fietsen.

Voor Avres vormt het Fietsenproject een mooie aanvulling op de diverse leer-werktrajecten en Bewoners Organisatie Monnikenhof (BOM), De Gezel (Kringloop Centrum Gorinchem) en Kringloopwinkel Vijfheerenlanden Leerdam hebben al werkplaatsen waar vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt allerlei spullen zoals fietsen repareren en opknappen. Daar sluit dit project goed op aan.

In de werkplaatsen krijgen de fietsen een opknapbeurt zodat deze weer bruikbaar zijn en voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Deze vier partners zorgen ook voor de uitgifte van de gerepareerde fietsen, die terecht komen bij mensen die zich geen nieuwe fiets kunnen veroorloven. Zo draagt het project ook bij aan armoedebestrijding.

Start

Het inzamelen en repareren van herbruikbare fietsen gaat na de ondertekening van de overeenkomst formeel beginnen.

De volgende stap in het project zal na de zomer zijn, wanneer nieuwe eigenaren de eerste gerepareerde fietsen in ontvangst nemen.

Bewoners in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden kunnen bijdragen aan dit project door hun afgedankte fiets bij een Kringloopwinkel in de regio of bij een van de afvalbrengstations te brengen.

Ook is het mogelijk om via de website, app of telefonisch een afspraak met Waardlanden te maken om de fiets te laten ophalen. Dat zal dan, afhankelijk van de locatie en de hoeveelheid afspraken, binnen enkele weken gebeuren.

Het project start nu met de zes ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst, maar het is mogelijk dat andere organisaties en gemeenten zich hier later bij aansluiten.