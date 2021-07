Basisschool Molenwaard uit Groot-Ammers wint K’nex wedstrijd

GROOT-AMMERS/HARDINXVELD-GIESSENDAM • Voorafgaand aan de zomerexpositie in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is er een wedstrijd georganiseerd in samenwerking met School & Bedrijf, Sterk Techniek Onderwijs en MC Forte. De doelgroep voor deze wedstrijd zijn leerlingen van de basisscholen om ze nog meer in aanraking te brengen met techniek. Op woensdag 30 juni was de prijsuitreiking, waarbij CBS Molenwaard in Groot-Ammers de eerste prijs won.

Gezien het enorme tekort aan gekwalificeerd technisch personeel in de regio is het van groot belang dat de jeugd meer bij techniek wordt betrokken. Diverse scholen hebben aan de wedstrijd deelgenomen. School & Bedrijf stelde diverse boxen K’nex beschikbaar, zodat de leerlingen werkstukken konden maken. Een geldelijke bijdrage voor onder meer de prijzen kwam van de Maatschappelijk Agenda van Hardinxveld-Giessendam. De opdracht was iets te construeren wat tegelijkertijd hoogstaand technisch en bijzonder is. De volledige lesbrief is te vinden op: www.basisvoortechniek.com/techniekwedstrijd.

Uiteindelijk hebben leerlingen van de vier scholen werktukken ingeleverd: OBS De Driemaster te Har-dinxveld-Giessendam, School met de Bijbel te Bleskensgraaf, CBS Molenwaard te Groot-Ammers en de Merwedeschool te Hardinxveld-Giessendam. Er staan filmpjes op www.youtu.be/MkDCkWmCDh0.

De werkstukken zijn beoordeeld door een jury, bestaande uit de techniekmeesters van de scholen, waarbij onder andere gekeken is naar originaliteit ontwerp, gebruik van het materiaal, techniek en presentatie. De uitslag van de jury is:

1e prijs: een wals van CBS Molenwaard te Groot-Ammers. Zij wonnen hiermee 100 euro.

2e prijs: een kleine draaimolen van de School met de Bijbel te Bleskensgraaf (75 euro).

3e prijs: een auto van OBS De Driemaster te Hardinxveld-Giessendam (50 euro).

4e prijs: een grote draaimolen van de School met de Bijbel te Bleskensgraaf (25 euro).

Werkstukken in expositie

Alle voor de wedstrijd gemaakte ontwerpen komen op de zomerexpositie in Museum De Koperen Knop te staan. Die expositie heeft als titel ‘Techniek voor jongens en meisjes’. Een boeiend onderwerp voor iedereen van alle leeftijden. Bij de expositie, waarop vooral veel specifiek montagespeelgoed te zien is, komen meerdere aanvullende activiteiten, zoals een knutsel- en speelhoek, een detectivespel, een speelhoek en een speurtocht. De expositie start op 26 juni en loopt tot en met 18 september.

Voor meer informatie over het museum: www.koperenknop.nl. Het adres is Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. De openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag van 13.00-17.00 uur.