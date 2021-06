Moet jij iets versturen? Let dan goed op!

Het komt bij ons allemaal wel een keer voor dat we een pakketje moeten versturen. De meeste mensen weten al ongeveer hoe dit eraan toe gaat, maar sommige mensen zijn helaas wat minder op de hoogte van het proces dat komt kijken bij de verzending van een pakketje.

Voor al deze gevallen is deze blog geschreven. Wij gaan jou namelijk haarfijn uitleggen hoe jij niet alleen nu, maar ook in de toekomst eenvoudig jouw pakketjes kunt versturen!

Brief of pakket?

Het eerste wat je jezelf moet afvragen en moet vaststellen is of hetgeen jij wilt verzenden, bestemd is voor de brievenbus- of pakketpost. Meestal kun je wel inschatten of jouw product door een brievenbus past of niet, maar in sommige gevallen is het net niet helemaal goed te zien. Als je kijkt op websites als Shops United, zie je meteen of jouw product met de daarbij horende afmetingen bestemd is voor de brievenbus- of pakketpost. In het geval van de brievenbus is het logisch dat je deze gewoon op die plek deponeert, maar voor de pakketpost moet je even goed opletten!

Verpakking

Het volgende wat je namelijk doet is het regelen van de juiste verpakking van jouw product. Stop jouw product in een stevige doos en tape deze helemaal dicht. Je plakt tot slot je verzendlabel erop en je bent klaar. Maar wat is een verzendlabel nou eigenlijk?

Verzendlabel

Een verzendlabel zorgt ervoor dat de koeriersdienst van jouw pakket altijd kan zien waar jouw pakket is. Zo’n verzendlabel hanteert een bepaalde streepjescode die voor elke zending identiek is. Niet alleen de koerier kan gemakkelijk zien waar jouw pakketje is, maar ook kunnen jij en de ontvanger de zending gemakkelijk volgen. Zonder een verzendlabel kun jij niets versturen. Surf dus gauw naar de website van jouw koeriersdienst en kijk welk verzendlabel bij jouw zending aansluit.

Afgifte

Het enige wat je dan nog moet doen is het product afgeven bij één van de vele pakketpunten. Eén van de personeelsleden van het pakketpunt scant jouw verzendlabel en vertelt jou dat je per mail een bevestiging krijgt dat jouw pakket in goede orde is ontvangen. Ook wordt meteen de ontvanger op de hoogte gebracht dat er een zending voor hem of haar klaarstaat. Jouw taak zit er voor nu op!