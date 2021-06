Gemeente Vijfheerenlanden koopt voor 3,86 miljoen euro aandelen Stedin

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden heeft voor een bedrag van 3,86 miljoen euro aan cumulatief preferente aandelen Stedin verworven.

Stedin is een regionale Nederlandse netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. Stedin is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Stedin heeft in totaal bijna 4 miljoen aansluitingen.

Stedin heeft als gevolg van de energietransitie een fikse kapitaalinjectie nodig. Bij de 44 gemeenten die aandeelhouders zijn van de netbeheerder wordt in totaal ongeveer 200 miljoen euro opgehaald. Met dit bedrag kan het eigen vermogen van de netbeheerder worden versterkt en dat is weer goed voor de kredietwaardigheid van het bedrijf.

Vijfheerenlanden beschikt nu al over 1,93 procent van de aandelen Stedin. De boekwaarde bedraagt ruim 6,57 miljoen euro. De gemeente ontving de afgelopen periode behoorlijk veel dividend. In 2019 was dat 879.000 euro, in 2020 ruim een miljoen euro. Dit was vooral te danken aan de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsonderdeel van Stedin. In 2021 zal het uit te keren dividend op 397.000 euro uitkomen.

Het bedrag aan dividend is onzeker en aan winstschommelingen onderhevig. Met het deelnemen in het preferente aandelenkapitaal wordt in elk geval een deel van het dividend voor de komende vijf jaar vastgezet op minimaal 3%. De storting van 3,8 miljoen euro extra levert de gemeente Vijfheerenlanden dus in elk jaarlijks gegarandeerd zo’n 115.000 euro op.