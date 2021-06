Vakantie Bijbel Week in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de laatste week van de zomervakantie wordt de Vakantie Bijbel Week weer gehouden bij de tent op het Fortuijnplein in Groot-Ammers. Het thema voor dit jaar is ‘Hallo contact?!’

Hoewel de Vakantie Bijbel Week dit jaar opnieuw in een aangepaste vorm plaats zal vinden, kunnen kinderen ook dit jaar ontdekken wie God eigenlijk is en wie Hij voor hen wil zijn. Verder staan zingen, kletsen, creatief of actief bezig zijn op het programma.

Kinderen zijn twee dagdelen welkom. Voor meer informatie: www.vbwgrootammers.nl. Graag zien de organisatoren opgave vóór 31 juli verschijnen via de website.

Zondagochtend 29 augustus is om 09.30 uur een afsluitende dienst in de Hervormde kerk van Groot-Ammers. In deze dienst zijn de kinderen welkom of kunnen ze live meekijken via www.hervormdgrootammers.nl.