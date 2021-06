5 soorten poorten voor in de tuin

Als je het niet fijn vindt dat iedereen in je tuin kan komen, dan is het tijd om een poort te plaatsen. Een poort houdt mensen buiten en bovendien kan een poort een mooie aanvulling zijn op de gehele uitstraling van je huis.

Er zijn tegenwoordig vele soorten poorten en het is daarom niet verkeerd om de diverse varianten eens op een rijtje te zetten. Zo kun je eenvoudig bepalen welke poort voor jouw woning het beste is.

De dubbele spijlenpoort doorlopend

Dit hek is het meest gangbare hek dat daarom ook vaak verkocht wordt. Het hek kan geplaatst worden op de oprit en biedt daardoor voldoende bescherming tegen indringers. De spijlen van het hek lopen namelijk door waardoor het heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk wordt, om over het hek heen te klimmen. Mocht iemand al proberen om over het hek te klimmen, dan kan deze persoon zich behoorlijk verwonden wat een extra afschrikkende werking heeft.

De dubbele spijlenpoort glad

De dubbele spijlenpoort glad is gemaakt om de doorgang te blokkeren maar niet op de manier zoals het doorlopende hek dat doet. Deze hekwerken, ook wel draaipoorten genoemd, zijn namelijk niet voorzien van doorlopende spijlen en heeft een gladde afwerking aan de bovenkant. Daardoor wordt het mogelijk om over dit hek heen te klimmen wanneer je kiest voor een lage variant. Wil je voorkomen dat mensen over het hek klimmen, dan kun je altijd kiezen voor een hogere variant.

De tuinpoort

Als je alleen je tuin wilt afschermen, dan kun je kiezen voor een omheinend hekwerk dat voorzien is van een tuinpoort. Dit is een eenvoudige doorgang die je uiteraard ook kunt afsluiten wanneer dat nodig is. Ook hier kun je kiezen voor de doorlopende afwerking of voor een gladde afwerking.

De dubbele tuinpoort

Als je niet alleen te voet je tuin wilt betreden, maar bijvoorbeeld ook met landbouwmachines, dan is het verstandig om voor een brede poort te kiezen. Je kunt dan gaan voor de dubbele tuinpoort. Dit zijn twee losse hekken die je eenvoudig open kunt draaien. Onder de rolpoorten zijn deze hekken dan ook heel populair omdat ze de tuin goed afsluiten, maar tegelijkertijd heel eenvoudig te openen zijn. Kijk een keer op de site MThekwerken.nl om te zien welke rolpoorten er allemaal beschikbaar zijn.