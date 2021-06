Beatrixziekenhuis in Gorinchem versoepelt coronaregels

GORINCHEM • De afname van het aantal coronapatiënten laat het toe dat het Beatrixziekenhuis in Gorinchem de coronamaatregelen versoepelt.

Het is niet verplicht om in het Beatrixziekenhuis standaard een mondneusmasker te dragen. Het is uiteraard wel toegestaan om een mondneusmasker te dragen.

In het ziekenhuis wordt waar mogelijk 1,5 meter afstand. “Is dat echt niet mogelijk, draag dan een mondneusmasker”, luidt het advies.

Ook de eigen medewerkers dragen niet langer standaard een mondneusmasker. Maar bij alle medische handelingen of onderzoeken waarvoor het standaard vereist is dragen de medewerkers uiteraard wel een mondneusmasker.

Ook de bezoekregels zijn versoepeld. Patiënten kunnen nu meer bezoekers ontvangen.

Verschillende maatregelen blijven gelden om het Beatrixziekenhuis veilig te houden. “Zo bewaren we waar mogelijk 1,5 meter afstand, vragen we iedereen goede handhygiëne toe te passen en worden aan alle bezoekers en patiënten bij de ingang vragen gesteld over de gezondheid”, aldus het Beatrixziekenhuis.