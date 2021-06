Locatie Cruyff Court bezorgt gemeente en inwoners Arkel hoofdbrekens

ARKEL • Een locatie vinden voor een Cruyff Court in Arkel zorgt in het dorp voor zowel verhitte gemoederen als saamhorigheid. Op donderdag 14 juli is er opnieuw een inspraakavond over het onderwerp.

Na aanvankelijk protest tegen een door de gemeente geopperde locatie bleken omwonenden donderdag 24 juni bereid om gezamenlijk op zoek te gaan naar een goede plek.

Plein 983

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat Frenkie de Jong als talent van het jaar een Cruyff Court aangeboden kreeg van de Johan Cruyff Foundation. Donderdagavond 24 juni overlegden de wethouders Lizanne Lanser en Johan Quik met omwonenden van zwembad De Tobbe. De gemeente zag de plek van de voetbalkooi bij het zwembad aan het Hoefpad als geschikte locatie, maar omwonenden denken daar anders over. Zij zien Plein 983 als de ideale plek voor een Cruyff Court. Dit veld is echter in bezit bij de PKN Arkel (Koepelkerk). De gemeente en de kerk konden het niet eens worden over de verkoopprijs.

‘Pittige avond’

Uit de woorden van wethouder Lizanne Lanser blijkt dat de aanvankelijk negatieve sfeer donderdag uiteindelijk kantelde. “Het was een pittige avond. Ik heb gezegd: het is niet ons feestje, het is jullie feestje. Wij zijn met de Cruyff Foundation een aantal locaties afgegaan: wat is de meest haalbare? We hebben nooit gezegd dat de Cruyff Court bij het zwembad komt, zoals omwonenden dachten. Deze locatie is door ons genoemd als mógelijkheid.”

Goed gesprek

“Uiteindelijk hebben we een goed gesprek gehad en gingen we uit elkaar met een constructief gevoel. Inwoners hebben aangeboden om in het vervolg zelf mee te denken. Er is ook gezegd: als geld het probleem is, zijn we bereid daar energie op te zetten. Ook omwonenden van het zwembad willen heel graag dat het Cruyff Court er komt.”

Werkgroep uitbreiden

Donderdag werd door omwonenden ook de locatie naast Plein 983 genoemd. “Dat is het plein waar de markt altijd plaatsvindt en waar de parkeerplaatsen zijn. We willen nu de al bestaande werkgroep uitbreiden met nog wat inwoners en opnieuw met elkaar naar locaties kijken. Er zit ook iemand van de kerk in die werkgroep.”

Kapitaalsvernietiging

Ook René de Jong, voorzitter van het bestuur van zwembad De Tobbe, is fel gekant tegen de plek van de voetbalkooi bij het zwembad als locatie. “Het is kapitaalsvernietiging wanneer de voetbalkooi afgebroken zou moeten worden om plaats te maken voor een Cruyff Court”, zegt hij.

“De voetbalkooi functioneert bovendien nu goed: er spelen veel kinderen van vijf tot vijftien jaar. Waar moeten die straks naartoe? Iedereen is tevreden nu. Een Cruyff Court is voor kinderen vanaf een jaar of tien tot in de twintig of dertig jaar. Het zal veel overlast geven. Als het er komt, gaat het langs een doorgaande weg komen en pal naast het kinderbadje van het zwembad. Er zullen geregeld ballen in het zwembad vliegen of de drukke weg op. Plein 983 is de beste plek, dat heeft John de Jong destijds ook gezegd toen bekend werd dat Frenkie het Cruyff Court in Arkel wilde hebben.”

Andere locaties

Eerder onderzocht de gemeente drie andere locaties: het Waardje, het terrein van Betondak en de Trimbaan. Lanser: “De Trimbaan ligt buiten het dorp, daar is meer kans op overlast omdat het buiten het zicht is. De foundation wil het graag in het centrum. Het is de bedoeling dat inwoners zich verbonden voelen en het met elkaar in de gaten houden.”

Locatie het Waardje is afgevallen omdat het moeilijk was in te passen met de lopende plannen van het Waardje en het risico op hoog water bestaat. Verder is de locatie qua verkeersveiligheid en bereikbaarheid niet optimaal. Betondak is afgevallen omdat deze plek voorlopig nog niet beschikbaar is en wat de Cruyff Foundation betreft te decentraal ligt; bereikbaarheid en veiligheid zijn ook hier een minpunt.

Inspraakavond

Op woensdag 14 juli is er opnieuw een inspraakavond in Arkel, voor alle inwoners van het dorp. Die avond vindt plaats in de Arkelse basisschool.