Ontspannen sfeer bij laatste bijeenkomst mantelzorgers Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • In een mooie Engelse entourage bij The Pheasants in Everdingen genoten mantelzorgers met elkaar van een high tea. Hiermee sloten zij de meerdaagse bijeenkomsten af over psychische problematiek, NAH en zorgintensieve kinderen.

De deelnemers merkten dat de high tea en de inspirerende locatie even ontspanning en rust bracht voor henzelf. Het was fijn om elkaar in levende lijve te ontmoeten na alle online sessies. Het was daarmee een geslaagde laatste bijeenkomst.

Meerdere mantelzorgers blijven contact houden met elkaar. Puur vanwege het feit dat lotgenotencontact fijn is: ‘je vindt herkenning en erkenning bij elkaar en een tip van de ander is soms goud waard’.

Mantelzorg VHL

Mantelzorg VHL is er voor alle mantelzorgers in Vijfheerenlanden. Het mantelzorgpunt biedt ondersteuning bij de zorg voor een ander door middel van 1-op-1-gesprekken, eenmalige bijeenkomsten en meerdaagse cursussen. Mantelzorg VHL is onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert of bel naar: 0345-637363.