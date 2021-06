Presentatie Andy en Jacoline Bijkerk

LEERDAM/BLESKENSGRAAF • Andy en Jacoline Bijkerk geven woensdag 30 juni een online presentatie over hun zendingswerk in Suriname.

Via de stichting Zendingsondersteuning Suriname (SZOS) werden Andy en Jacoline tien jaar geleden uitgezonden naar dat land. Daar zijn ze nu nog steeds actief. Andy is directeur van en piloot voor MAF Suriname – de Surinaamse Zendings Vliegdienst – en Jacoline doet veel evangelisatiewerk en toerusting voor met name vrouwen.

Tijdens de Covid-19 pandemie, die in Suriname momenteel weer opleeft, speelt de MAF een belangrijke rol. De Vliegdienst is de enige organisatie die Covid-19 patiënten vanuit de binnenlanden naar de ziekenhuizen in Paramaribo vervoert voor de noodzakelijke medische zorg.

Bekendheid

Hun werk heeft steeds meer bekendheid gekregen via het EO-programma Bushpiloten en de artikelen die Jacoline tot voor kort schreef in het tijdschrift ‘Om Sions Wil’. Het stel heeft altijd in Oosterwijk gewoond en is kerkelijk lid in Leerbroek. Een groot deel van hun achterban woont dan ook in Leerbroek/Leerdam en in de Alblasserwaard.

Andy en Jacoline zijn momenteel met verlof in Nederland en wonen in die periode in Bleskensgraaf, waar ze sinds enkele jaren over een huis beschikken voor hun zoons die weer in Nederland wonen voor werk en studie.

Presentatie

Op woensdag 30 juni geven Andy en Jacoline een online presentatie. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via www.szos.nl/presentatie.