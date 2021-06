Met andere ogen wandelen door de Zouweboezem met audiotour ‘Boezemverhalen’

VIJFHEERENLANDEN • Met Boezemverhalen is een mooie kwalitatieve route met impact beschikbaar gekomen voor iedereen die deze wil lopen en horen.

Kirsten Robben en Paulien Lemmen van Link Locatie Theater en Desiré van Veldhoven van MDT BAAS verzamelen zich maandagochtend met Cees Taal, wethouder Recreatie en toerisme, Christa Hendriksen, wethouder Cultuur en erfgoed en hun collega’s van gemeente Vijfheerenlanden op de parkeerplaats Driemolensweg in Lexmond, het startpunt van de audiotour Boezemverhalen.

Op wandelschoenen en met koptelefoon gaat het gezelschap ruim een uur en kwartier op pad, terwijl ze luisteren naar de verhalen van de inwoners van Zouweboezem, naar natuurgeluidsfragmenten, naar muziek en gedichten. Alles geïnspireerd door en gehaald uit dit natuurgebied.

MDT BAAS

LINK heeft deze wandeling de afgelopen drie maanden samengesteld met de jongeren, die meedoen aan het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT BAAS).LINK brengt mensen in contact met cultuur en met elkaar in inspirerende omgevingen.

In deze bijzondere samenwerking met MDT BAAS zetten ze dit mooie stukje Vijfheerenlanden, haar bewoners, de jongeren en de natuur in het licht. Terwijl de jongeren tijdens het maakproces hun talenten ontdekken en zichzelf beter leren kennen, haalt iedere wandelaar een persoonlijke boodschap voor zichzelf eruit.

Paulien (LINK Theater): “De jongeren hebben bewoners in dit gebied geïnterviewd en fragmenten daarvan verwerkt tot hun eigen verhaal. Het zijn verhalen en ervaringen van mensen die hun eigen pad volgen en stappen maakten die hun leven veranderd heeft. Super inspirerend voor de jongeren die nog niet weten wat ze willen en het lastig vinden om keuzes te maken.”

BAAS is hét Maatschappelijk Diensttijd programma van Vijfheerenlanden. In september start een nieuwe groep. BAAS is voor jongeren tussen de 17 en 27 jaar die een tussenjaar hebben of nog niet helemaal weten wat zij willen doen. Met een half jaar trainingen, coaching en projecten zoals Boezemverhalen, ontdekken de jongeren waar hun talenten liggen, ontmoeten ze nieuwe mensen en maken ze met hun vrijwilligerswerk impact.

Toegankelijk maken

Kirsten (LINK Theater): “Ik wil theater toegankelijk maken voor een breed publiek en ze prikkelen. Door de audio die online beschikbaar blijft via een app brengen we de schouwburg naar de mensen toe. Project Boezemverhalen is een unieke samenwerking, waarbij zoveel samenkomt: kunst, cultuur, natuur, recreatie, nieuwe ontmoetingen, maar ook de persoonlijke groei die we zagen bij de jongeren tijdens het maakproces. Zo ontdekte één jongere haar creatieve talenten en groeide haar zelfvertrouwen met de week. Ik ben super trots.”

Cees Taal is diep onder de indruk van de route: “Het is heel bijzonder als je de verhalen van de gepassioneerde makers en inwoners kent en hoort hoe deze wandeling tot stand is gekomen. Dit is iets unieks in Vijfheerenlanden en iedereen zou hiervan moeten weten. Geweldig dat iedereen deze route gratis via een app op een eigen moment kan lopen.”

De BAZEN spraken voor de wandeling onder meer met de lokale molenaar Thijs die natuurgeweld beschrijft. Daarnaast is schilder Frank, coach Jolanda, boerin Heiltje, bakker Marjolein en activist Leon te horen.

De audiotour is voor iedereen te beluisteren en te bewandelen. Dat kan door de app izi.TRAVEL te downloaden. De wandeling is te vinden onder de naam ‘Boezemverhalen’