Zwemvierdaagse bij de Dompelaar in Groot-Ammers

• Muntjesduiken in de Dompelaar met duikers voor de veiligheid. Dit jaar is muntjesduiken op vrijdag 16 juli.

GROOT-AMMERS • Van 12 tot en met 16 juli wordt voor de 46e keer in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers de zwemvierdaagse georganiseerd.

Net als voorgaande jaren wordt het zwemfestijn opgezet door de Vrienden van de Dompelaar in samenwerking met Optisport en andere verenigingen. Iedere avond kan er tussen 18.00 en 20.00 uur banen gezwommen worden. Kinderen met minimaal A-diploma zwemmen 10 banen, volwassenen 20 banen. Nieuw dit jaar is dat er dagelijks ook tussen 12.00 en 14.00 uur gezwommen kan worden voor een medaille.

“Naast het banenzwemmen zijn er voor de kinderen iedere avond leuke activiteiten”, vertelt Corrie de Kluijver van de activiteitencommissie van de Vrienden van de Dompelaar. “Behalve de donderdagavond. Dat is de inhaalavond als je een andere dag niet kunt.”

Op maandag is het thema ‘Gaan als de Bandweer’, dinsdag ‘ GIGA in de Dompelaar’, woensdag ‘ SVO gaat als een speer’ donderdag is de inhaalavond en op de slotavond op vrijdag is het thema ‘ Duik je fortuin bij elkaar’. Corrie: “Dan gaan we muntjesduiken, kun je op de foto met ZED de haai, krijg je je medaille en nog een lekkere verrassing mee. Verder is er de hele week een groot springkussen.”

Omdat er door corona toch een aantal beperkingen zijn, is het handig om de week voor de activiteiten alvast je zwemvierdaagsekaartje te kopen bij de kassa. Inschrijven voor de hele week kost 4 euro voor abonnementhouders. Zonder abonnement betaal je 7,50 euro. Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/vriendenvandedompelaar.