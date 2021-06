Op zoek naar sieraden trends voor in de zomer? Met het lekkere weer is het natuurlijk weer tijd voor korte broeken en leuke zomerjurkjes. De slippers worden weer uit de kast gehaald en je teennagels mogen weer een vrolijk kleurtje krijgen.

Met blote enkels mag een enkelbandje natuurlijk ook niet ontbreken aan je zomerlook. Dit is de perfecte zomeraccessoire waarmee je je outfit helemaal afmaakt. Het leuke is dat je alle kanten op kant met verschillende stijlen. Je koopt ze in verschillende kleuren en kan ze zelfs met elkaar combineren voor een unieke uitstraling. Daarnaast zijn enkelbandjes die gemaakt zijn van zilver en RVS goed bestand tegen water, waardoor je er prima mee kunt zwemmen en douchen. Zo kan je er eigenlijk alles mee doen, wat dit stijlvolle sieraad ook nog eens super praktisch maakt.

Sieraden voor iedere smaak

Enkelbandjes zijn in veel vormen en kleuren beschikbaar, zodat er voor iedere smaak wel wat te vinden is. Of je nu graag sprankelend voor de dag komt met gouden rinkelende belletjes, of juist voor een subtiele zilveren enkelbandje gaat, je kiest nooit mis. En waarom eigenlijk beperken tot één kleur? Met al die variatie is het gemakkelijk om te blijven afwisselen. Zo zorg je voor een matchende look met iedere outfit. Ga voor een echte eyecatcher met een stoere gouden enkelbandje met grove schakels. Dit staat ook erg leuk onder een paar skinny jeans met korte pijpen. Of ga juist voor een meer natuurlijke look met een macramé enkelbandje met vrolijke kraaltjes. Zo loop jij met Finaste sieraden er extra stijlvol bij deze zomer!

Een echt zomergevoel

Een enkelbandje is zeer geschikt voor in de zomer. Ben je een echt Ibiza meisje? Dan passen de bohemien stijl enkelbandjes helemaal jouw stijl. Met zomerse elementen zoals schelpjes en bedels, voel jij je een echte zonaanbidster! De zachte en warme kleuren zorgen voor een bijzondere uitstraling, waar je zelf ook vrolijk van wordt. Of je nu het strand oploopt in je bikini, of lekker op het terras zit te genieten, deze enkelbandjes zijn een aanvulling op jouw zomerse look. Zelfs als je niet buiten van het zonnetje geniet, breng je toch de zomerse sferen met je mee. Vul dit aan met andere bohemien sieraden van Finaste en jouw zomer kan niet meer stuk!

Enkelbandjes met een bijzondere betekenis

Wat deze zomer ook een echte trend is, zijn enkelbandjes met een bijzondere betekenis. Breng diepgang en spiritualiteit naar voren met het dragen van een enkelbandje. Wist je dat de lotusbloem voor puurheid en zuiverheid staat? De groei van deze prachtige bloem gebeurt onder zware omstandigheden, wat voor jou een reminder kan zijn dat uit moeilijke momenten mooie ontwikkelingen kunnen voortkomen. Of kies voor een edelstenen enkelbandje om jou extra positieve energie te geven. Zo ziet een amethist enkelbandje er niet alleen erg leuk uit, ook zorgt deze steen voor meer innerlijke rust en bevordert jouw slaapritme. Omarm je spirituele kant deze zomer met een enkelbandje met een bijzondere betekenis.