VVD Molenlanden wil meer betrokken worden bij zoektocht naar locaties windmolens

MOLENLANDEN • De fractie van de VVD in Molenlanden wil meer op de hoogte gehouden worden van de zoektocht naar locaties voor windmolens.

De partij roept het college van Molenlanden op om actief van informatie te voorzien over de toekomstige locatie van windmolens, die in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 gevonden moeten worden. Gorinchem leek lange tijd de locatie te zijn waar de windmolens komen, maar daarover is onduidelijk gekomen.

De VVD in Molenlanden heeft signalen opgevangen dat bedrijven op het bedrijventerrein Avelingen en A15-Oost, die met de gemeente Gorinchem werkten aan projecten met betrekking tot windmolens, zich hebben teruggetrokken.

Omdat de opdracht van de RES voor schone energie en regionale opdracht is, zou het volgens de VVD zomaar kunnen zijn dat de focus voor de plaatsing van windmolens verlegd gaat worden naar de A15 of de A27. De molens zouden dan op Molenlands grondgebied of direct daaraan grenzend kunnen komen.

“Daarom willen wij graag op de hoogte gebracht en gehouden worden over de ontwikkelingen in Gorinchem”, legt VVD Molenlanden uit.