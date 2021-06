Baggerfestival in Sliedrecht verschoven naar 2023

SLIEDRECHT • De eerstvolgende editie van het Baggerfestival zal in 2023 plaatsvinden. Het bestuur heeft niet voor de optie besloten om het tweejaarlijkse event een jaar door te schuiven, omdat het Sliedrechtse festival dan in een reeks van even jaren terecht zou komen. Dat is altijd lastig organiseren in verband met de EK’s of WK’s voetbal die dan plaatsvinden.

Het Baggerfestival 2021 zou oorspronkelijk komende donderdag van start zijn gegaan, maar kwam helaas vanwege de Covid-19 maatregelen te vervallen.

De meest recente editie, in 2019, trok zo’n 35.000 bezoekers.