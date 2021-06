Vijfde prentenkleurboek voor volwassenen met thema Hollandse Molens

REGIO • Het vijfde kleurboek voor volwassenen van uitgeverij HH-productions uit Andel heeft als thema ’Hollandse Molens’. Eerder verschenen in de reeks prentenkleurboeken: Woerkum, Gorkum en ’s-Hertogenbosch. Daarna werd de overstap gemaakt naar thematische onderwerpen als ’Op Hollands Water 1’ (verschenen in november 2020) en onlangs verscheen het boek ’Hollandse Molens’.

Beter zou misschien wel geweest zijn om dit Molenboek ook het cijfer 1 te geven, want alleen al het maken van dit boek inspireerde tot méér. De eerste reacties zijn heel positief en, misschien nog wel meer als bij de eerdere boeken, zijn er mensen die de illustraties zo mooi vinden dat ze die on-ingekleurd op willen hangen.

Tekenaar Piet Schaap die hieraan zijn belangeloze medewerking heeft verleend, bewijst dat hij ook in dit genre enorm gegroeid is. De met potlood getekende molens, naar aanleiding van professionele foto’s, staan allemaal in Altena of de Alblasserwaard. De grote illustratie op A3-formaat in het hart geeft een bijzonder beeld van een rij molens in Kinderdijk.

Inmiddels wordt er niet alleen nagedacht en gewerkt aan een volgend boek over molens, maar zijn de eerste tekeningen voor ’Op Hollands Water 2’ ook al gemaakt. ”Het werken aan deze boeken inspireert tot onderwerpen die Nederland-breed zijn” aldus de enthousiaste uitgever Johan van den Heuvel.

”Ik ben niet snel meer tevreden met een tekening, zeker nu ik ook zie hoe Piet hierin groeit. Hij werkt het liefst met echte goede foto’s. Die maak ik zelf. Nu dus heel Nederland in beeld komt, betekent dat: kilometers maken. Op die manier komen er echter veel leuke zaken bij elkaar: mooie dingen zien, autorijden, fotograferen, wandelen, molens, kastelen, sluizen, schepen ... en dat is echt mooi!”

De boeken kosten 9,90 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via de webwinkel van HH-productions en in de lokale boekwinkel. Het ISBN-nummer is 978-90-801986-0-9. Meer info: www.hh-productions.nl.