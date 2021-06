Inzamelingsactie Voedselbank in Albert Heijn Giessenburg

GIESSENBURG • Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli houdt Voedselbank Giessenlanden-Zederik weer een voedselinzamelingsactie in de Albert Heijn in Giessenburg. De Voedselbank is heel blij dat ze weer kunnen starten met deze acties, want tijdens de corona-periode is het cliëntenbestand met 20% toegenomen.

De producten die gedoneerd kunnen worden, zijn voor mensen in onze omgeving die onder de armoedegrens leven en tijdelijk te weinig geld hebben om een volwaardige maaltijd op tafel te zetten.

Voor informatie over de Voedselbank: www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl.