Watersportvereniging De Loswal uit Ameide wil achterban verder vergroten

AMEIDE • Watersportvereniging De Loswal uit Ameide (WVA) heeft inmiddels ruim dertig leden waarvan er een aantal behoorlijk veel ervaring en knowhow hebben op het gebied van ‘waterkantvoorzieningen’ zoals boothellingen, pontons, aanlegsteigers en kades. De gesprekken met de gemeente Vijfheerenlanden over het opwaarderen van de boothelling in Ameide en het beter bereikbaar en veiliger maken van de voorzieningen zijn in volle gang.

“Nu we bijna terug zijn in het ‘oude normaal’ zal de drukte op en aan het water deze zomer waarschijnlijk aanzienlijk groter zijn dan de afgelopen jaren, want veel mensen hebben kennelijk toch besloten om dit jaar voor de zekerheid maar in eigen land vakantie te vieren”, denkt de watersportvereniging. “Gelukkig hebben alle watersporters die hun boot te water komen laten in Ameide altijd goede zin en geduld met elkaar, en iedereen helpt elkaar om alles vlot te laten verlopen.

Maar bij laag water kan de helling spekglad zijn en als je boot eindelijk in het water ligt is er geen enkele mogelijkheid om hem even vast te leggen, zodat je je auto en trailer kunt parkeren. Daar gaat de WVA iets aan doen.

Voor de effectiviteit in het overleg met overheidsinstanties is het belangrijk dat de vereniging zo veel mogelijk leden heeft, een grote achterban zet zoden aan de dijk. Daarom vraagt de WVA iedere watersporter om lid te worden voor slechts twee tientjes per jaar en actief mee te denken en werken aan de mooie dingen die op korte termijn mogelijk zijn. En om vooraan te staan bij mogelijkheden die zich gaan voordoen op langere termijn, zoals vaste aanlegplaatsen in de haven. Meedoen kan door een mailtje te sturen naar het secretariaat: wetz@carbona.nl.