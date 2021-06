Fair en workshops op 10 juli bij boekhandel Ritmeester in Meerkerk

MEERKERK • Bij boekhandel Ritmeester aan de Tolstraat 34 in Meerkerk wordt op zaterdag 10 juli van 10.00 tot 16.00 uur een gezellige dag met workshops gegeven van Hanna. Ook is er een leuke fair.

Bezoekers kunnen sfeer komen proeven, rondsnuffelen in de boekhandel en bij standhouders met dames- en kinderkleding, modeaccessoires, woondecoraties en nog veel meer. Ook kan men lekker even buiten op het terras zitten en genieten van koffie met gebak, frisse sappen, smoothies, ijs en suikerspin.

Er is voldoende ruimte in en om de locatie. Er is gratis parkeren en gratis toegang. Aanmelden voor een workshop van Hanna kan via de website www.boekhandelritmeester.nl of deze link.