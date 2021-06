Dag met een Lach komt ook langs bij Endrie langs in Hei- en Boeicop

HEI- EN BOEICOP • Op zaterdag 26 juni ging de stichting Dag met een Lach weer op pad om met hun auto’s om diverse kinderen te verrassen in Nederland. 520 kinderen kregen een bezoek.

Zo ook Endrie Duits in Hei- en Boeicop en deze keer werden ook de broers en zussen niet vergeten, dus ook Sanne kreeg een tas met leuke spellen en speelgoed voor de zomer.

Deze keer kwamen sprookjesfiguren de een Tas met een Lach brengen. Degene die het wilden, mochten een kijkje in de auto nemen of er zelfs in zitten.